Минобороны завершило бросковые испытания "Сармата"

Российские военные специалисты совместно с представителями Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры завершили бросковые испытания МБР РС-28 "Сармат", сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.

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По словам собеседника, за последние полгода было произведено три бросковых пуска изделия из шахтной установки на полигоне Плесецк. Все они признаны успешными, программа бросковых испытаний выполнена в полном объеме.

Источник в Минобороны сообщили газете, что проект "Сармат" курирует непосредственно президент РФ Владимир Путин. Он отметил также, что результаты "бросков" позволяют специалистам перейти к следующему этапу – летно-конструкторским испытаниям.

По данным газеты, они начнутся в текущем году. Предстоит выполнить не менее 5 пусков. Вместо боевой головной части ракету оснастят массогабаритной "болванкой". На этом этапе специалисты будут анализировать работу двигателей всех трех ступеней МБР, а также отдельных узлов и агрегатов (будет собираться телеметрическая информация).

Напомним, в ходе последней прямой линии президент сообщил, что новая тяжелая МБР будет принята на вооружение в 2020 году.

Как отметили источники издания, для этого делается всё возможное, однако отмечают, что очень многое зависит от хода летно-конструкторских испытаний. Неудачные пуски могут задержать сдачу ракеты РВСН.