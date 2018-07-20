Войти
20.07.2018
Военное обозрение

Минобороны завершило бросковые испытания "Сармата"

284
0
0

Российские военные специалисты совместно с представителями Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры завершили бросковые испытания МБР РС-28 "Сармат", сообщает Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.

http://www.globallookpress.com

По словам собеседника, за последние полгода было произведено три бросковых пуска изделия из шахтной установки на полигоне Плесецк. Все они признаны успешными, программа бросковых испытаний выполнена в полном объеме.

Источник в Минобороны сообщили газете, что проект "Сармат" курирует непосредственно президент РФ Владимир Путин. Он отметил также, что результаты "бросков" позволяют специалистам перейти к следующему этапу – летно-конструкторским испытаниям.

По данным газеты, они начнутся в текущем году. Предстоит выполнить не менее 5 пусков. Вместо боевой головной части ракету оснастят массогабаритной "болванкой". На этом этапе специалисты будут анализировать работу двигателей всех трех ступеней МБР, а также отдельных узлов и агрегатов (будет собираться телеметрическая информация).

Напомним, в ходе последней прямой линии президент сообщил, что новая тяжелая МБР будет принята на вооружение в 2020 году.

Как отметили источники издания, для этого делается всё возможное, однако отмечают, что очень многое зависит от хода летно-конструкторских испытаний. Неудачные пуски могут задержать сдачу ракеты РВСН.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Плесецк
Похожие новости

19.07.2018 "Сармат" встает на путь летной подготовки

02.04.2018 Испытания "Сармата" могут завершить досрочно, считает эксперт

27.07.2016 Ядерные фобии Вашингтона (Зеркало Недели, Украина)

20.07.2018 Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения

17.07.2018 Западные СМИ сообщили об успешных испытаниях российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

02.07.2018 Эксперты: конкуренция в области разработки гиперзвукового оружия возрастает

14.06.2018 Роскосмос: спутники системы "Сфера" будут запускать на тяжелых ракетах "Ангара-А5"

08.06.2018 Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:09
  • 45
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 20.07 03:09
  • 12
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 20.07 02:43
  • 2
"Американцы такого еще не делали"
  • 20.07 00:27
  • 1
Минобороны на переговорах с США укажет свою позицию по ПРО, считает эксперт
  • 20.07 00:15
  • 1
Студенты разработают станцию для исследования атмосфер Сатурна, Урана и Нептуна
  • 20.07 00:12
  • 151
"Кинжальный" огонь
  • 20.07 00:02
  • 5
Россия продает Китаю подлодки, чтобы спасти отечественное судостроение
  • 19.07 23:48
  • 1
Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал
  • 19.07 23:36
  • 27
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 22:44
  • 18
Накатить по 152. Какой задел оставили советские конструкторы для "Арматы"
  • 19.07 22:43
  • 21
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 21:11
  • 44
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 19.07 20:03
  • 38
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 19:56
  • 3
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 19:53
  • 1
Видео: В ДНР испытали дистанционный боевой модуль "Турель"