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20.07.2018
РИА Новости

Глава Рособоронэкспорта отметил роль МИД в оружейном экспорте

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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что успехи России на оружейном рынке были бы невозможны без поддержки российского внешнеполитического ведомства.

Совещание послов и постоянных представителей РФ проходит 19-20 июля в здании МИД России в Москве. Михеев принимает в нем участие.

"Сегодня Рособоронэкспорт осуществляет военно-техническое сотрудничество более чем со 100 иностранными государствами. Трудно переоценить роль МИД России в становлении и укреплении наших отношений с партнерами. Во многом благодаря поддержке дипломатических работников в последнее десятилетие мы совершили прорыв на рынки Латинской Америки и Ближнего Востока, а сейчас успешно возвращаемся в страны Африки южнее Сахары", - приводит слова Михеева пресс-служба РОЭ.

19.07.2018
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Страны
Россия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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