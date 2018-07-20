Глава Рособоронэкспорта отметил роль МИД в оружейном экспорте

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что успехи России на оружейном рынке были бы невозможны без поддержки российского внешнеполитического ведомства.

Совещание послов и постоянных представителей РФ проходит 19-20 июля в здании МИД России в Москве. Михеев принимает в нем участие.

"Сегодня Рособоронэкспорт осуществляет военно-техническое сотрудничество более чем со 100 иностранными государствами. Трудно переоценить роль МИД России в становлении и укреплении наших отношений с партнерами. Во многом благодаря поддержке дипломатических работников в последнее десятилетие мы совершили прорыв на рынки Латинской Америки и Ближнего Востока, а сейчас успешно возвращаемся в страны Африки южнее Сахары", - приводит слова Михеева пресс-служба РОЭ.