Британский физик предположил, как могли бы выглядеть жители других планет

Как считает Аль-Халили, если Землю посетят посланцы инопланетного разума, то, вероятно, это будут машины, а не биологические существа

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Инопланетные существа, скорее всего, внешне не будут походить на землян. Такого мнения придерживается британский физик-теоретик и популяризатор науки Джим Аль-Халили - составитель и редактор вышедшей в 2016 году книги о перспективах встречи с внеземными цивилизациями "Одиноки ли мы во Вселенной? Ведущие ученые мира о поисках инопланетной жизни".

В связи с публикацией этой книги на французском языке Аль-Халили - автор многочисленных научно-популярных фильмов и книг - дал интервью швейцарской газете Le Temps, в котором скептически высказался по поводу возможности внешнего сходства обитателей далеких миров с людьми. "У нас есть тенденция всему придавать антропоморфный вид, - заметил ученый. - Типичного инопланетянина мы представляем как существо с двумя руками и, по крайне мере, с несколькими пальцами... В действительности же, больше шансов, что инопланетяне совсем на нас не похожи".

Как считает Аль-Халили, если Землю посетят посланцы инопланетного разума, то, вероятно, это будут машины, а не биологические существа. В качестве аргумента он привел тот факт, что люди применяют роботов, хотя и находятся еще на начальном этапе исследования Вселенной. "Можно поспорить, что через несколько сотен лет искусственный интеллект отправится в путешествие для нас, потому что он способен выжить в экстремальных условиях, - пояснил ученый. - Поэтому логично, что и те, кто посетил бы нас сегодня, должны опережать нас в технологическом плане. В этой связи вероятно, что они предстали бы перед нами, скорее, в виде силиконовых машин, а не биологических существ".

По мнению Аль-Халили, нет оснований считать, что взаимодействие между представителями разных миров во Вселенной было бы враждебным, поскольку "ничто не может гарантировать, что их форма жизни тоже базируется на ДНК". "Полагаю, что мотивацией [прибытия инопланетян на Землю] будет прежде всего любопытство. Стремление знать и понимать - это характерная черта не только человечества, но и разума в целом", - констатировал ученый.

Он не согласен и с бытующим мнением о том, что на поиски "чего-то невероятного", включая внеземную жизнь, наука расходует слишком много средств и времени. "Этот аргумент звучит регулярно во всех сферах науки: зачем искать бозон Хиггса в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), не лучше ли направить эти средства на разработку лекарства от рака, - сказал Ал-Халили. - Но ведь понимание мира и его функционирования - это то, что делает нас людьми. И мы продолжим этим заниматься".