Более 200 единиц военной техники поступило в войска ЦВО с начала года

Планируется, что к 2020 году оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа составит 70%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) получили в 2018 году более 200 единиц военной техники и вооружения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.

"С начала года по гособоронзаказу поступили более 200 единиц техники. Например, в соединение материально-технического обеспечения, дислоцированное в Кемеровской области, за минувшую неделю произвели поставку еще пяти единиц специальных ремонтно-слесарных автомастерских по ремонту бронетанковой техники (МРС-БТ). Мастерская на базе автомобиля "Урал-43203" с колесной формулой 6х6 предназначена для проведения ремонтных работ автобронетанковой и автомобильной техники в полевых условиях", - сказали в пресс-службе.

Также, по данным военного округа, в войска поставлены телекоммуникационные комплексы связи "Редут-2УС" на базе автомобиля "Камаз-5350", с помощью которых в самое короткое время создается единая мощная локальную сеть, бронеавтомобили "Тайфун-К", тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и другие.

Как ранее заявлял командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%. В 2017 году в войска округа поступили свыше 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Это позволило перевооружить на новые образцы две воинские части и 19 подразделений.