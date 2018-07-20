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20.07.2018
ТАСС

Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Два изделия уже поступили на вооружение

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минобороны России в четверг обнародовало новые данные об испытаниях перспективных образцов вооружения на земле, в воде и воздухе, о которых впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в марте.

Два комплекса - гиперзвуковой "Кинжал" и лазерный "Пересвет" - уже поступили на вооружение.

Препятствие для новых конфликтов

Военное ведомство раскрыло подробности испытаний и поставок в войска шести новейших систем: комплексов "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, ракетного комплекса "Сармат", ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением - планирующим гиперзвуковым боевым блоком, океанской многоцелевой системы "Посейдон", крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и боевого лазерного комплекса "Пересвет". Как отметили в Минобороны, их создание направлено на повышение обороноспособности России и предотвращение любой возможной агрессии в отношении страны и ее союзников.

По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, новейшие системы вооружения являются средством для укрепления стабильности в мире и будут препятствовать развязыванию любых конфликтов. "Российская Федерация никому не угрожает, но вместе с тем новые угрозы и вызовы, которые возникают, объективно требуют от нее совершенствования своего оборонного потенциала. Укрепление российских стратегических ядерных сил… страхует от развязывания третьей мировой войны. Таким образом, новое российское оружие служит делу мира и способствует стабильности", - сказал он.

"Кинжал" заступил на боевое дежурство

Российские войска добились успехов в опытной эксплуатации гиперзвуковых ракет "Кинжал" - в июле прошли первые учения эскадрильи МиГ-31К, вооруженных этими ракетами, и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Как сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергей Дронов, с момента заступления этой эскадрильи на оптыно-боевое дежурство 1 декабря 2017 года летчики выполнили более 350 полетов на МиГ-31К, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета в воздухе.

Гиперзвуковую ракету комплекса сначала разгоняет самолет-носитель МиГ-31К, достигающий скорости 2,5 Маха, а после сброса в заданной точке она набирает скорость более 10 Махов и маневрирует на всей траектории полета. Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. С апреля 2018 года комплекс, по данным ведомства, несет плановое дежурство над Каспийским морем.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что "Кинжалы" станут эффективным инструментом уничтожения авианосцев и по одной эскадрилье комплексов нужно поставить на всех флотах. "Необходимо размещать их на Черном море, на Балтике, на Северном флоте и тихоокеанское направление нельзя забывать", - сказал он.

Ядерную ракету готовят к полету

Россия готовится провести летные испытания опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, которая может лететь на неограниченную дальность. "Ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", - сообщили в Минобороны.

Ракета является низколетящей и малозаметной, может маневрировать с непредсказуемой траекторией, поэтому, по заявлениям Минобороны, она станет неуязвимой для существующих систем ПВО и ПРО. На "Буревестник" будут устанавливаться ядерная боевая часть.

По словам Мураховского, вполне возможно, что ранее уже был испытан в полете прототип этой ракеты, однако без ядерной двигательной установки, а с обычным реактивным двигателем. Испытания могли проводиться с целью оценить возможность пуска, аэродинамические параметры, работоспособность конструкции в целом.

Одна из самых интересных разработок российской "оборонки" - лазерный комплекс "Пересвет", о котором на сегодняшний день известно меньше всего. По данным Минобороны, сейчас эти комплексы уже поступили на вооружение ВКС и развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. В ведомстве добавили, что расчеты комплексов прошли переподготовку в академии им. Можайского.

Считается, что комплекс нужен для противодействовия оптико-электронным средствам противника, размещенным на спутниках, самолетах и беспилотниках, а на близкой дистанции сможет поражать крылатые ракеты.

Новейшие "стратеги"

Завершены бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" шахтного базирования. Теперь ракету готовят к летным испытаниям. Комплекс, создаваемый на замену Р-36М2 "Воевода", обладает массой около 200 тонн. Забрасываемый вес - около 10 тонн. В Минобороны подчеркивают, что он не будет иметь аналогов в мире.

"Энергетические возможности ракетного комплекса "Сармат" позволяют применять на ракете расширенную номенклатуру боевого оснащения ", - сообщили в российском военном ведомстве. Ожидается, что серийное производство "Сармата" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство. Этот комплекс позволит вывести задачи ядерного сдерживания на новый уровень.

Другая часть ядерных сил - российский межконтинентальный ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард", являющийся дальнейшим развитием проекта "Ярс", запущен в серийное производство. Особенность этого комплекса - планирующий крылатый боевой блок. Его полет совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы со скоростью, в 20 раз превышающую звуковую, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые падают к цели по баллистической траектории.

Траектория полета блока будет проходить ниже минимальной высоты перехвата баллистических ракет системами ПРО. Он также обладает средствами противодействия ПРО, и по этой причине "его перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен". Ракетные войска стратегического назначения уже готовят позиционный район для принятия гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" в эксплуатацию.

Минобороны опубликовало видео запусков ракеты с "Авангардом" и ракеты "Сармат".

Межконтинентальная торпеда

В море Россия надежно защищена не только надводными кораблями и стратегическими и многоцелевыми атомными субмаринами, но и океанской многоцелевой системой "Посейдон". "Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности", - отметили в Минобороны.

В декабре прошлого года был успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата этой системы, а на сегодняшний день завершается его комплексная экспериментальная отработка.

"На полигонах Минобороны организовано проведение испытаний по подтверждению динамических характеристик аппарата при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме", - отметили в военном ведомстве.

Посейдон сможет идти на глубине до 1 км на неограниченную дальность с большой скоростью. По этой причине он станет неуязвим для средств подводного поражения противника. Планируется, как сообщал ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, что на "Посейдон" будет устанавливаться атомная боеголовка в несколько мегатонн.

19.07.2018
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принадлежат ТАСС
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