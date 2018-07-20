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20.07.2018
ИноСМИ

Российская авиабаза подверглась нападению и уничтожила неопознанный летающий объект

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия.
Источник: © Министерство обороны РФ

В 2015 году сирийское правительство постепенно потеряло преимущество в борьбе с антиправительственными вооруженными силами, при всем желании оно было не в силах победить. Было принято решение обратиться за помощью к России, и в сентябре того же года Россия по приглашению сирийского правительства создала авиабазу в Хмеймиме, откуда начала наносить воздушные удары по сирийским экстремистам.

Так авиабаза в Хмеймиме стала одной из двух главных военных баз российских войск в Сирии и объектом пристального внимания многих стран мира. По сообщениям там расположено большое количество военных самолетов, поэтому огромная по своим масштабам российская армия поддерживает на этой базе очень строгие меры безопасности - в этой сфере все сделано просто превосходно.

Именно поэтому на эту базу обращают свои взоры многие государства, так она уже стала главной целью ударов некоторых западных стран. На протяжении последних нескольких лет она подвергалась неоднократным нападениям, целыми днями не знала покоя, ведь очень многие страны, думая, что наносят удар по Сирии, бомбят этот объект российских вооруженных сил.

Атаки на эту базу не прекращаются до сих пор. В прошлом году новость об ударе по ней привлекла внимание всего мирового сообщества. Как было заявлено, во время воздушной атаки были уничтожены семь самолетов, погибли несколько российских военных - это были самые тяжелые потери российских войск с начала военных действий в Сирии.

В то время как сирийские правительственные войска одерживают победу в гражданской войне, огонь войны разгорается снова, и авиабаза в Хмеймиме снова подвергается нападениям. Не так давно глубокой ночью был уничтожен неопознанный объект, обнаруженный средствами ПВО. Несмотря на то, что все закончилось без потерь, уровень проработанности этой атаки привлек внимание Сирии и России.

Российская и сирийская стороны считают, что нападение связано с США и их союзниками, так как без поддержки этих государств практически невозможно подготовить такую атаку. Долгое время считалось, что США тайно наносит удары по позициям российских и сирийских войск. Таким образом, театр военных действий в Сирии будто превратился в арену, на которой борются Россия и США.


Eastday.com, Китай

19.07.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
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