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20.07.2018
ЦАМТО

Видео испытаний новых систем вооружений свидетельствует о том, что вложенные в оборону средства потрачены не напрасно

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Ракета "Буревестник"
Ракета "Буревестник".
Источник: © Минобороны России

ЦАМТО, 19 июля. Представленные МО РФ наглядные свидетельства производства и испытаний новых систем вооружений убедительно доказывают, что средства, вложенные государством в оборону, потрачены не напрасно.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Сенсация сегодняшнего дня состоит в том, что те системы оружия, которые ранее показывались в виде анимации, были продемонстрированы как в сборочных цехах, так и во время запуска. Речь идет об океанской многоцелевой системе "Посейдон" и новейшей крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник". Их внешний вид рассекречен и был сегодня показан. Это реальные системы оружия, которые проходят цикл окончательной сборки и испытаний. И это очень сильный аргумент в пользу того, что перспективное российское оружие дает новый геополитический статус нашей державе", – сказал И.Коротченко.

По его словам, по комплексу "Кинжал" уже ни у кого сомнений нет, что это действующая эффективная система на опытном боевом дежурстве, по "Авангарду" и "Сармату" тоже достаточно информации.

"Сегодня покров секретности снят и по другим системам, что доказывает, что они у России есть, и после испытаний они в ближайшее время заступят на боевое дежурство, поддерживая стратегический баланс. Агрессор наглеет тогда, когда у него появляется чувство безнаказанности. Здесь любой потенциальный противник при виде таких систем будет вести себя сдержанно и аккуратно. Мы же, разрабатывая и демонстрируя новые виды вооружения, страхуем все человечество от начала третьей мировой войны, вот что самое главное", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что представленные Минобороны свидетельства доказывают, что средства, вложенные государством в оборону, потрачены не напрасно.

"Новые системы оружия будут работать в качестве "страхового полиса" в течение ближайших 30-40 лет, это хорошее вложение средств. Плюс это развитие всего комплекса технологий для нашей страны, и весомый аргумент геополитического свойства, который поддерживает статус России, как великой державы и одной из тех стран, от которой зависит будущее развитие человечества. Мы никому не угрожаем, никого не пугаем, просто говорим, что имеем потенциал, который обеспечивает стабильность в мире", – заключил И.Коротченко.

19.07.2018
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