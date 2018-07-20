Эксперт: эскадрилью "Кинжалов" нужно поставить на боевое дежурство на Черном море
Россия не втягивается в прямую гонку вооружений, но ищет решения на основе перспективных технологий, отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Эскадрильи авиационных комплексов "Кинжал" - самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами - должны быть поставлены на боевое дежурство на Черном море, а также на всех остальных флотах и флотилиях России. Такую точку зрения высказал ТАСС военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Минобороны в четверг рассказало о продолжающейся разработке, а также вводе в эксплуатацию новейших российских вооружений - гиперзвукового блока "Авангард", крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, лазера "Пересвет", подводного аппарата "Посейдон", ракеты "Сармат" и комплекса "Кинжал". В частности, в ведомстве уточнили, что эскадрилья (от 12 до 16 самолетов) МиГ-31К с ракетами "Кинжал" с апреля выполняет плановое дежурство над Каспийским морем.
"Я думаю, хотя бы по одной эскадрилье таких комплексов нужно ставить на каждом из флотов, то есть на тех направлениях, где у нас есть флоты и флотилии. Необходимо размещать на Черном море, на Балтике, на Северном флоте и тихоокеанское направление нельзя забывать", - сказал Мураховский.
Он добавил, что эти комплексы могут выступать "хорошим инструментом" для борьбы не только с морскими носителями высокоточного оружия, но и для борьбы с авианосными ударными группами. "Мы знаем, как дорого стоит авианосная ударная группа. Таким асимметричным методом, я был сказал, чудовищно дешевым по сравнением с авианосной группой, мы можем эту угрозу купировать практически полностью", - отметил эксперт.
Асимметричный ответ
Говоря в целом о новейших вооружениях, о которых впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в марте этого года, Мураховский отметил, что их можно назвать асимметричным ответом России на существующие сегодня военные вызовы.
"Это асимметричный ответ путем создания новых классов вооружений, не новых типов в рамках уже существующих систем, а именно новых классов. Ничего и близко не ожидается у других стран", - считает главный редактор "Арсенала Отечества". Он также назвал этот ответ "весьма эффективным, тем более, что он не требует дополнительных вложений - все работы выполняются в рамках государственной программы вооружения".
Эксперт отметил, что Россия, в отличие от СССР, не втягиваемся в прямую гонку вооружений по количеству средств, а ищет ответы на основе перспективных технологий. "Создание средств противодействия этому оружию - отдаленная перспектива, и вообще не факт, что их удастся создать", - добавил он.
Испытания "Буревестника"
В Минобороны сообщили, что Россия готовится к летным испытаниям усовершенствованных опытных образцов российской крылатой ракеты "Буревестник".
Как пояснил Мураховский, прототип этой крылатой ракеты, вполне возможно, "уже летал". "Понятно, что это было что-то типа бросковых испытаний "Сармата" - запуск без ядерной энергетической установки, то есть с помощью обычного ракетного ускорителя, чтобы оценить саму возможность пуска, аэродинамические параметры, работоспособность конструкции в целом", - отметил эксперт.
По беспилотному подводному аппарату "Посейдон", отметил эксперт, сейчас, по всей вероятности, завершены испытания отдельных элементов, которые признаны успешными. "Теперь нужно определять облик аппарата, делать его в железе и переходить к испытаниям всего аппарата", - сказал Мураховский.
Говоря о возможностях лазерного комплекса "Пересвет", поступившего на вооружение Воздушно-космических сил, эксперт сообщил, что комплекс, по его мнению, "может противодействовать оптико-электронным средствам, в том числе на спутниках и самолетах, на беспилотниках". "Возможно, на более коротких дистанциях он сможет поражать беспилотники и крылатые ракеты", - добавил Мураховский.
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