Нидерланды разместили заказ на поставку БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5
ЦАМТО, 19 июля. Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) выбрана поставщиком беспилотных авиационных комплексов для ВВС Нидерландов. Данное решение было принято по результатам оценки, проведенной Минобороны страны.
GA-ASI поставит ВВС Нидерландов комплексы со средневысотными БЛА большой продолжительности полета "Предейтор-B" / MQ-9 "Рипер" версии Блок.5.
Письмо с предложением и принятием предложения (Letter of Offer and Acceptance – LOA) на поставку БЛА было подписано в ходе международного авиасалона "Фарнборо-2018" (Великобритания) директором Организации по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) вице-адмиралом Яном де Ваардом (Jan de Waard) и руководителем Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности МО США генерал-лейтенантом Чарльзом Хупером. Одновременно GA-ASI подписала соглашение о промышленном сотрудничестве с Министерством экономики Нидерландов.
Как было заявлено в ходе мероприятия, Нидерланды планировали приобрести БЛА с 2003 года, однако по различным причинам проект несколько раз замораживали.
Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер", связанного оборудования, запчастей и услуг стоимостью до 339 млн. долл. Помимо 4 БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5, запрос включал продажу 4 мобильных наземных станций управления Блок.30 (опционально Блок.50), 2 терминалов системы спутниковой связи, 6 мультиспектральных систем целеуказания (MTS)-B AN/DAS-1, 4 РЛС с синтезированной апертурой/систем обнаружения движущихся целей (SAR/GMTI) "Линкс" с режимом широкозонального наблюдения за водными акваториями MWAS (Maritime Wide Area Surveillance) и др.
Франция, Италия и Великобритания применяют системы версии Блок.1. Британские ВВС также заказали сертифицируемую версию MQ-9B в рамках программы "Протектор". ВС Испании заказали БЛА версии Блок.5 (первый аппарат будет поставлен в 2019 году).
Индия также планирует приобрести 22 БЛА в варианте "Си Гардиан". GA-ASI рассчитывает, что письмо с предложением и принятием предложения на их поставку Индии будет подписано к концу 2018 года.
Как заявил президент GA-ASI Дэйв Александер, загрузка компании на выполнение уже имеющихся заказов на поставку БЛА MQ-9 версии Блок.5 составляет пять лет. GA-ASI планирует расширить производственные мощности, что позволит выполнить в более сжатые сроки предполагаемые заказы от Индии и трех других заказчиков.
На текущий момент общий налет БЛА MQ-9, поставленных ВВС США, Великобритании, Италии, Франции, НАСА и Министерству внутренней безопасности США, превысил 2 млн. часов.
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