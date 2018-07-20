Минобороны Аргентины оценивает возможность строительства атомной подводной лодки

Три дизель-электрические подводные лодки, входившие в последние годы в состав ВМС Аргентины, в едином строю. Слева направо: S 31 Salta проекта 209/1100 и S 41 Santa Cruz и S 42 San Juan проекта TR-1700.

ЦАМТО, 19 июля. После потери ВМС Аргентины дизель-электрической подводной лодки "Сан Хуан" класса TR-1700 (SSK) в ноябре 2017 года, Министерство обороны страны приступило к изучению возможности строительства атомной субмарины на базе недостроенной ДЭПЛ "Санта Фе".

По информации Jane's Navy International, о своих намерениях Министерство обороны проинформировало Конгресс 3 июля.

Как сообщал ЦАМТО, головная дизель-электрическая подводная лодка S-41 "Санта Круз" проекта TR-1700 ВМС Аргентины была спущена на воду на предприятии компании "Тиссен Нордзееверке" в Германии 28 сентября 1982 года. 14 декабря 1984 года ДЭПЛ была принята на вооружение ВМС Аргентины. Вторая подлодка, S-42 "Сан-Хуан", спущенная на воду 20 июня 1983 года, вошла в состав ВМС 19 ноября 1985 года. Первоначально проект предусматривал постройку еще четырех подлодок, однако после выполнения части работ он был заморожен. Степень готовности двух ДЭПЛ, "Санта-Фе" и "Сантьяго дель Эстеро", на тот момент составляла 70% и 30%, соответственно.

В настоящее время "Санта Круз" проходит капитальный ремонт, который, как ожидается, будет завершен в конце 2019 года – начале 2020 года.

Поскольку для принятия на вооружение ДЭПЛ "Санта-Фе" в любом случае должна быть полностью модернизирована, а у Аргентины имеется технология создания компактного ядерного реактора, министерство рассматривает возможность изменения корпуса и добавления дополнительной секции для размещения реактора, построенного компанией INVAP.

Атомный Центр Барилоче (Centro Atomico Bariloche), который имеет опыт разработки небольших реакторов, уже завершил оценку возможности установки компактного ядерного реактора на борту подводной лодки.

Стоимость завершения строительства субмарины как атомной подводной лодки оценивается в 500 млн. долл., но сейчас необходимо одобрение парламента на финансирование НИОКР в размере 5 млн. долл. для оценки возможности изменения корпуса подлодки под установку реактора. Если проект будет одобрен, предполагается, что подводная лодка может быть введена в состав флота к 2025 году.

Реализация данного проекта позволила бы восстановить подводный флот и судостроительную промышленность Аргентины. В настоящее время соседняя Бразилия работает над созданием собственной атомной подводной лодки на базе корпуса НАПЛ класса "Скорпен", которую планируется принять на вооружение в 2030 году.