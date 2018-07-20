Лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах дислокации

ЦАМТО, 19 июля. Боевые лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

РФ продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности, создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников, отметили в Минобороны.

"В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", – говорится в сообщении.

Как отмечается, личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

"Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению", – цитирует "РИА Новости" начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майора Анатолия Нестечука.