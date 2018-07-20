Подводный беспилотник "Посейдон", о котором говорил Владимир Путин, возможно, представляет для противника гораздо большую угрозу, чем термоядерная торпеда.

ЦАМТО, 19 июля. В России завершается экспериментальная отработка уникального подводного беспилотника "Посейдон", способного поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

"В декабре 2017 года успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон". Данное событие подтвердило реализуемость проекта по созданию беспилотного подводного аппарата с заданными характеристиками", – говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день, отмечает Минобороны, "завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата". В ходе испытаний проверена надежность работы всех систем и конструкций аппарата.

На полигонах Минобороны проходят испытания, на которых оцениваются динамические характеристики аппарата при пусках в реальных условиях, а также проверяются параметры движения аппарата в автономном режиме.

Все мероприятия по созданию "Посейдона" идут в соответствии с графиком, подчеркнули в Минобороны.

"РИА Новости", приводит мнение ведущего аналитика группы советников начальника Генштаба ВС РФ Игоря Касатонова, который считает, что неуязвимость новейших подводных беспилотников "Посейдон" достигается за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута.

"Технические параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели", – прокомментировал И.Касатонов.

"Уникальные возможности "Посейдона" позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры", – цитирует "РИА Новости" И.Касатонова.