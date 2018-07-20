ВС РФ отрабатывают совместное применение МиГ-31 с "Кинжалами", дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей прикрытия
ЦАМТО, 19 июля. Вооруженные силы РФ отрабатывают совместное применение МиГ-31 с "Кинжалами", дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей прикрытия, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
Согласно сообщению, Россия продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности страны, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.
"С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личный состав получает навыки, необходимые для подготовки и успешного выполнения поставленных задач, в том числе с оперативных аэродромов. Совместно с экипажами Дальней авиации проведено учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.
"В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп", – уточняется в сообщении.
Как отмечается, практические действия разнотипных авиационных ударных комплексов позволили подтвердить высокую эффективность их совместного применения при нанесении ракетных ударов по объектам противника. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки. Летный состав получил навыки совместных практических действий по уничтожению наземных и морских целей.
"Одновременно с несением опытно-боевого дежурства продолжается выполнение испытательных полетов, направленных на расширение боевых возможностей комплекса "Кинжал", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу Минобороны.
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