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20.07.2018
ЦАМТО

Испытания тяжелой огнеметной системы "Тосочка" завершатся до 2020 года

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Тяжелая огнеметная система "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.
Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости

ЦАМТО, 19 июля. Испытания тяжелой огнеметной системы "Тосочка" завершатся в ближайшие "год-два". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Как заявлял "РИА Новости" директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, впервые "Тосочку" представят на закрытом показе форума "Армия-2018".

"Они (работы по созданию "Тосочки") идут планово, и в ближайшие год-два, как мы только закончим все работы и получим паспорт экспортного облика, вы подробно узнаете об этих вооружениях", – сказал В.Лепин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

У этой системы, в отличие от "Солнцепека", будет колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах, сообщал "РИА Новости" генконструктор предприятия-разработчика данных машин – Научно-производственного объедения "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") – Николай Макаровец.

19.07.2018
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