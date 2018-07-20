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20.07.2018
ЦАМТО

Украина начала производство боеприпасов по стандартам НАТО

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Компания Укроборонпром
Компания Укроборонпром.
Источник: Укринформ

ЦАМТО, 18 июля. Украинский завод "Импульс", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", начал серийное производство боеприпасов, которые соответствуют стандартам НАТО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как говорится в сообщении, на предприятии начато производство боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета, сборка которых сейчас осуществляется вручную. Завод также пытается увеличить объем производства боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых технологий.

Кроме того, на предприятии освоили производство инертных боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Помимо этого, завод также осваивает производство боеприпасов ВОГ-25В, предназначенных для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов.

Как напоминает "РИА Новости", в декабре 2014 года Верховная Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Тем не менее, в июне 2016 года украинский парламент принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По мнению экспертов, Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшие двадцать лет, отмечает агентство.

19.07.2018
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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
NATO
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