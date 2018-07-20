На МВТФ "Армия-2018" будет продемонстрирован вертолет Ми-35М

ЦАМТО, 19 июля. На открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в Кубинке в ходе форума "Армия-2018" будет представлен транспортно-боевой вертолет Ми-35М.

Вертолет предназначен для уничтожения боевой бронированной техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

Кроме боевого назначения, вертолет может быть использован как грузовой, десантный или санитарный. Транспортная версия вертолета позволяет транспортировать грузы или боеприпасы массой до 1,5 т. Кроме того, наличие надежной наружной подвески позволяет перевозить до 2,4 т грузов вне салона машины. В десантном варианте на борту могут разместиться 8 военнослужащих с личным вооружением.

В ходе глубокой модернизации армейский ударный вертолет Ми-35М был оснащен обзорно-прицельной системой, прицельно-вычислительным и навигационно-индикационным комплексом. Внутреннее и наружное светотехническое оборудование Ми-35М адаптировано к применению пилотом очков ночного видения. Ми-35М – вертолет круглосуточного применения и способен в любое время суток выполнять боевые задачи и эффективно применять все виды вооружения в различных физико-географических условиях, в том числе в условиях высокогорья и жаркого климата.

Вертолет вооружен несъемной носовой двуствольной 23-мм артиллерийской установкой ГШ-23Л. Кроме того, в зависимости от выполняемых задач, может нести различные виды боевой нагрузки: до 8 ед. противотанковых ракет "Штурм-В" или "Атака-М", 2 блока с неуправляемыми ракетами (НАР) калибра 122 мм или до 4-х блоков с НАР калибра 80 мм, подвесное пушечное вооружение, состоящее из пары контейнеров типа УПК-23-250 с пушками ГШ-23Л.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М будет экспонирован на открытой площадке форума с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет на территории парка "Патриот" с 21 по 26 августа 2018 года.