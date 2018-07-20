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20.07.2018
ЦАМТО

В пяти регионах стартовали масштабные учения войск МТО с внедрением сирийского опыта

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Управление системой МТО
Системой МТО в ходе учений "Восток-2014" управляет автоматика.
Источник: Пресс-служба МО РФ

ЦАМТО, 19 июля. Масштабные специальные учения войск материально-технического обеспечения с привлечением 2-й общевойсковой армии и отдельных соединений Центрального военного округа начались в регионах Поволжья, Урала и Сибири.

Действия разворачиваются в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также под Челябинском и Тюменью. В них принимают участие свыше 2 тыс. военнослужащих.

Основные маневры проходят на Тоцком полигоне.

Главными задачами учения являются оценка соответствия возможностей сил и средств материально-технического обеспечения потребностям войск в современном бою и внедрение сирийского опыта в процесс подготовки.

Военнослужащие отрабатывают эвакуацию машин из-под огня противника и оказание технической помощи, доставку боеприпасов к наземной ствольной и реактивной артиллерии, отражение водительским составом нападения диверсионных групп, вызов вертолетной поддержки. Впервые отрабатывается выдача оперативных запасов огнеметных средств поражения для тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек".

Подразделения также учатся строить ложные мосты, применять средства аэрозольной маскировки, развертывать районы массовой заправки горючим, организовывать места питания, помывки личного состава, стирки белья, создавать полевые склады с продовольственными, вещевыми, инженерными запасами, с автомобильным и бронетанковым имуществом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

19.07.2018
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