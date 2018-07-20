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20.07.2018
ТАСС

Рогозин: пилотируемый корабль "Федерация" создадут в кратчайшие сроки

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Макет корабля "Федерация"
Макет пилотируемого космического корабля "Федерация".
Источник: Википедия

Корабль запустят с Байконура на ракете "Союз-5"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Федерация" должен быть создан в кратчайшие сроки, он будет запущен с Байконура на ракете "Союз-5", рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем, что этот корабль должен быть создан в кратчайшие сроки, мы навалимся все вместе, в том числе Управление технического заказчика, которое будет контролировать работу РКК "Энергия" по данному проекту. Мы связываем первые испытания этого корабля с началом пусков "Союза-5" с Байконура в рамках проекта "Байтерек", - сказал Рогозин.

Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин очень внимательно относится к становлению корпорации Роскосмос и настаивает на том, чтобы в кратчайшее время были проанализированы все вопросы, от которых зависит развитие как гражданского космоса, так и военного. Глава госкорпорации рассказал, что на совещании новая администрация Роскосмоса представила российскому лидеру все планы и конкретные решения, связанные с ускорением работы по созданию ракеты среднего класса "Союз-5".

Рогозин также добавил, что следующим шагом, также находящимся под пристальным вниманием главы государства, является создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса. "Президент прекрасно понимает и поддерживает Роскосмос в том, что реализация такого амбициозного для нашей страны проекта, сравнимого с "Энергией" и "Бураном", вполне серьезно приведет к тому, что сам Роскосмос значительно обновится, это будет другой Роскосмос", - пояснил он, отметив, что это потребует перехода на цифровые технологии, создание новой электронно-компонентной базы космического назначения. Такие преобразования Рогозин обозначил как "Роскосмос 2.0".

Новый глава корпорации с сожалением констатировал, что к разработчикам корабля "Федерация" накопилось немало претензий в плане подготовки конструкторской документации и фактическому срыву прежних сроков. "Федерация" должна была появиться в 2016 году, а сейчас 2018 год, то есть уже имеет место серьезное отставание", - сообщил он, подчеркнув, что этот корабль необходим, что он будет возвращаемым, многоразовым.

Рогозин напомнил, что сроки создания ракеты-носителя "Союз-5", к которым привязаны летные испытания "Федерации", определены президентом. "Если они будут сдвигаться, значит это будет крайне неприятно, но постараемся сделать все, чтобы этого не произошло", - заверил он, добавив, что после "обкатки" на Байконуре "Федерация" перейдет на средства выведения на космодром Восточный. По прогнозу главы госкорпорации, это произойдет в 2024-2028 годах.

Говоря о летных испытаниях на "Союзе-5", Рогозин сообщил, что они будут осуществляться на Байконуре со стартового комплекса ракеты "Зенит". Он рассказал, что недавно инспектировал объект, "он находится в прекрасном состоянии", но для пилотируемого пуска потребуются некоторые доработки.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-5 РН
Федерация КК
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