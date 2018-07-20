Рогозин подтвердил, что первые спутники по проекту "Сфера" запустят в срок

Глава Роскосмоса добавил, что Владимир Путин поддержал создание ФЦП по этому проекту

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Первые спутники по проекту "Сфера будут запущены в срок. Об этом журналистам сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Развертывание "Сферы" - это 2022 год", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, когда планируется запустить первые спутники по этому проекту.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Роскосмоса сообщил, что новая программа "Сфера" предусматривает в ближайшие несколько лет запуск более 600 спутников. "В три этапа - к 2022, 2024 и 2028 году", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что эта новая группировка должна эффективно использоваться в сфере навигации, связи, дистанционного зондирования земли.

Рогозин обратил внимание, что 640 космических аппаратов по этому проекту должны делаться не в рамках опытно-конструкторских разработок, а производиться серийно, что позволит понизить цену и повысить качество. Он также отметил, что все спутники должны быть выведены "если не одномоментно, то достаточно быстро, с тем, чтобы группировка была полноценно развернута". Такой подход повлечет за собой необходимость строительства новых фабрик, создание электронно-компонентной базы космического назначения.

"Надо будет организовать быстрый вывод этих аппаратов на орбиту, мы подсчитали, что это мы можем сделать и это - отличная идея, потому что для нас это формирует долгосрочный заказ на "Ангару" тяжелого класса", - пояснил он. По расчетам Рогозина, для выведения 640 спутников потребуется не менее 25 ракет, что позволит загрузить завод в Омске и решить финансовые проблемы Центра имени Хруничева.

ФЦП по проекту "Сфера"

Рогозин добавил, что президент Владимир Путин поддержал создание отдельной ФЦП по проекту "Сфера".

"За короткий период новая администрация Роскосмоса подготовила видение этого проекта ["Сфера"], мы получили сегодня согласие президента на то, чтобы была сформирована отдельная федеральная целевая программа", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что 640 космических аппаратов, которые будут выведены на орбиту в рамках проекта, создадут оптимальную группировку для дистанционного зондирования земли, для доступной связи на территории всей страны и навигации. "По сути дела это пересмотр подходов к формированию орбитальной группировки", - сказал Рогозин, подчеркнув, что космос позволит "связать" страну.