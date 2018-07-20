ПВО Крыма усилят еще одним дивизионом ЗРПК "Панцирь-С1"

Показатель оснащенности войск Южного военного округа новейшими видами вооружения приближается к 65%-й отметке, отметил командующий войсками ЮВО Александр Дворников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" пополнит противовоздушную оборону Крыма в нынешнем году. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

"В текущем году на боевое дежурство по защите воздушного пространства Республики Крым заступит очередной дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - привели в четверг слова Дворникова в пресс-службе военного округа. Командующий добавил, что в 2018 году завершится перевооружение одного дивизиона зенитно-ракетных комплексов "С-300", также дислоцированного в Крыму, на более современный С-400 "Триумф".

Дворников отметил, что "показатель оснащенности войск Южного военного округа новейшими видами вооружения приближается к 65%-й отметке и является самым высоким среди военных округов".

Только с января нынешнего года в соединения и воинские части ЮВО поступило более 150 единиц новейших образцов вооружения и военной техники, включая корабли, самолеты, вертолеты, различную бронетехнику, средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Как уточнили в пресс-службе, с заступлением на боевое дежурство нового дивизиона в составе объединения ВВС и ПВО округа их количество на полуострове возрастет до трех.

Дивизион обычно состоит из шести ЗРПК "Панцирь-С1", предназначенных для уничтожения всех, в том числе перспективных, средств воздушного нападения и разведки. Боевые машины способны уничтожить ракетным или пушечным огнем крылатые ракеты, беспилотники, самолеты в радиусе до 20 км и на высоте до 15 км.