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19.07.2018

Новые тарифы на электроэнергию в 2018 году

Разделы: Энергетика
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Источник: mycredit.ua

Оплата электроэнергии систематически дорожает и с 1 апреля 2018 года произошло очередное подорожание. Сколько сейчас будет стоит свет и что делать, если не хватает денег на оплату квитанций?

Новые тарифы на электроэнергию в Украине введены с 1 апреля 2018 года. Стоимость цена за 1 кВт зависит от поставщика услуг. Например, киевлянам и жителям области свет поставляет «ДТЭК Высоковольтные сети», тарифы которой увеличатся на 103% (за распределение), за поставку – на 35-90%. Точная стоимость зависит от класса потребления. В целом по Украине прогнозируют увеличение стоимости на 20%. Новые тарифы электроэнергии увеличены в связи ростов расходов на операции и ростом зарплат сотрудников «Облэенерго».

Стоимость 1 кВт будет зависеть от потребляемого объема:

  • До 100 кВт – 0,9 коп;
  • Более 100 – 1,68.

Сколько за свет нужно заплатить в месяц?

Чтобы сделать расчет и определить, сколько электроэнергии будет потрачено, можно ознакомиться с примерным потреблением энергии в месяц наиболее популярных приборов:

  • Холодильник – 45;
  • Пылесос – 5;
  • Фен для волос – 12;
  • Ноутбук – 11;
  • Бойлер для нагрева воды – 200;
  • Телевизор – 8;
  • Стиральная машина – 20;
  • Микроволновая печь – 8.

Получается, одна семья в месяц может тратить около 300 кВт, что превышает «льготную норму» и обойдется примерно в 450 грн.

При этом дороже всего будут платить те, кто вместо газа обогревают дом электричеством. Стоимость квитанции может составить в отопительный сезон более 2000 грн - новый тариф на электроэнергию существенно бьет по семейному бюджету. Но не платить квитанции нельзя – это нарушение договорных обязательств с поставщиком. И хотя пени или штрафов не будет, последнему ничего не мешает обратиться в суд за взысканием задолженности в принудительном порядке. При этом у поставщика всегда есть право отключить клиента, в случае длительной неоплаты.

Что делать, если не хватает денег?

Новые тарифы на электроэнергию для населения привели к увеличению цены на 30%, что будет особенно ощутимо для тех, кто живет на минимальную зарплату или имеет нестабильный ежемесячный доход. Платить каждый месяц 500 грн – это практически 1/6 «минималки» в 3200 грн, поэтому такой свободной суммы не всегда может быть. Если вам пришел счет, но денег нет, не нужно перекладывать оплату на следующий месяц. Долги перед государством нужно платить сразу. А решить финансовый вопрос быстро всегда можно, оформив займ онлайн, например, в Майкредит. Сервис предлагает выгодные условия и гарантирует быстрые онлайн займы на карту. Каждый клиент может в любое время суток получить до 10000 грн за 15 минут. Комиссия при этом будет отличаться:

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Новые клиенты могут взять деньги на карту только в рабочее время (все поданные вне рабочее время заявки, рассматриваются на следующий рабочий день), а постоянные, которые уже прошли регистрацию, кредитуются в режиме 24/7. Новые тарифы за электроэнергию могут «ударить» по семейному бюджету, но, если счет оказался слишком большой и вы переживаете, что найдете деньги вовремя, всегда можно воспользоваться микрокредитованием и получить до 10000 грн на карту за 7-15 минут.

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Страны
Украина
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