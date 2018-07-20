Эскадрилья МиГ-31К с "Кинжалами" в начале июля провела учения с Дальней авиацией

Отрабатывались практические действия по поражению наземных и морских целей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, в начале июля провела совместные учения с самолетами Ту-22М3 Дальней авиации.

Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"Совместно с экипажами Дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей. Проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп", - сказал он.

По словам Дронова, все поставленные учебно-боевые задачи в ходе воздушных маневров были "выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий".

Дронов напомнил, что эскадрилья, оснащенная "Кинжалами", заступила на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. "Летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиационную технику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, в том числе с проведением практических пусков. За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе", - сказал Дронов.

Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении страны и ее союзников, подчеркнули в Минобороны.

Об авиакомплексе "Кинжал"

О создании в России авиакомплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой впервые сообщил в марте президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что дальность комплекса составляет более 2 тыс. км. Штатным носителем ракет на сегодняшний день является истребитель МиГ-31К.

В ходе применения ракета сначала разгоняется самолетом до максимально возможной скорости, после сброса она включает собственный твердотопливный двигатель и набирает гиперзвуковую скорость - 10 скоростей звука. Ракета "Кинжала" способна маневрировать на этой скорости и оставаться практически неуязвимой для существующих сегодня систем ПВО и ПРО.

По данным источника ТАСС в российской оборонке, ракету комплекса "Кинжал" готовятся испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, который сможет нести сразу несколько ракет. Ракета, по данным открытых источников, создана на базе аэробаллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер". Дальность наземного аналога не превышает 500 км.