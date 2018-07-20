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20.07.2018
ТАСС

Минобороны: разработка гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" завершена

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник: © Стоян Власев/ТАСС

В ведомстве отметили, что уже подготовили необходимую инфраструктуру для эксплуатации нового вида вооружения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) готовят позиционный район для принятия гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" в эксплуатацию. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, эти мероприятия проводятся в рамках укрепления военной безопасности России.

"Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением - планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию ракетного комплекса "Авангард" в эксплуатацию", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что создание новых стратегических систем вооружений "направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников".

В российском военном ведомстве сообщили, что уже подготовлены объекты инфраструктуры позиционного района соединения для эксплуатации ракетного комплекса.

"Проведена подготовка позиционного района в геодезическом и инженерном отношении для размещения ракетного комплекса. Проводится строительство новых и реконструкция старых объектов, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса. Модернизируются технические и инженерные системы, прокладываются кабельные линии электроснабжения, связи и боевого управления. Организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники", - уточнили в Минобороны.

По словам заместителя командующего РВСН по вооружению генерал-майора Сергея Пороскуна, ракетный комплекс "Авангард" обладает боевыми возможностями, "позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны".

О комплексе

Полет планирующего крылатого боевого блока "Авангарда" идет на высоте нескольких десятков км в плотных слоях атмосферы. Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз.

"При движении к цели блок способен осуществлять управляемое маневрирование, как боковое (на несколько тыс. км), так и по высоте, что обеспечивает непредсказуемость его полета для средств противоракетной обороны, возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств", - отметили в Минобороны.

Кроме того, траектория полета планирующего боевого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата средств ПРО. Перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен, подчеркнули в ведомстве.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Авангард РК
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