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20.07.2018
ТАСС

Лазерные комплексы "Пересвет" поступили на вооружение Воздушно-космических войск России

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Российский боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Российский боевой лазерный комплекс "Пересвет".
Источник: rg.ru

Комплексы развернуты в местах их дислокации, также организована "работа по освоению нового вооружения", добавили в Минобороны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лазерные комплексы "Пересвет" поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России, военные проводят тренировки на новой боевой технике. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "в настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения". "Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", - добавили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что расчеты комплексов прошли переподготовку в Академии им. А. Ф. Можайского. "Ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике", - сказали в министерстве.

Как отметил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук, для освоения нового вооружения в местах дислокации "Пересвета" проходит слаживание боевых расчетов.

Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников, подчеркнули в Минобороны РФ.

Лазерный комплекс "Пересвет" - первый российский боевой комплекс на новых физических принципах. О создании в России российского боевого лазера впервые сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Подробная информация о комплексе засекречена.

19.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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