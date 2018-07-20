Минобороны начало испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон"

В ведомстве пояснили, что, в частности, проверяются параметры движения аппарата на маршруте в автономном режиме

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ начало испытывать на своих полигонах беспилотные подводные аппараты "Посейдон". Об этом сообщили журналистам в четверг в военном ведомстве.

"На полигонах Минобороны России организовано проведение испытаний по подтверждению динамических характеристик аппарата ["Посейдон"] при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме", - сказали в министерстве.

На сегодняшний день завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата, на предприятиях промышленности выполнены мероприятия по проверке совместной работы и надежности всех систем и конструкций аппарата.

В ведомстве добавили, что океанская многоцелевая система "Посейдон" сможет бороться с авианосцами противника и поражать береговые объекты на межконтинентальной дальности.

"Главным преимуществом "Посейдона" является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника. Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности", - сообщили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что создание новых стратегических систем вооружений "направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников".

В свою очередь ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Касатонов сообщил, что "все мероприятия по созданию системы "Посейдон" осуществляются в соответствии с утвержденным министром обороны графиком".

"В настоящее время завершаются комплексные испытания всех элементов и систем беспилотного подводного аппарата Технические параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели", - подчеркнул Касатонов.

"Посейдон"

Океанская многоцелевая система "Посейдон" является принципиально новым видом морского подводного оружия, основанным на применении беспилотных подводных аппаратов. О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

Как уточнил позднее главком ВМФ Сергей Королев, новое оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника. По данным главкома, уже проведены испытания основного элемента беспилотника - малогабаритной атомной энергетической установки.

Аппараты "Посейдон" вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотник получил свое название в ходе открытого голосования на сайте Минобороны.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.