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20.07.2018
РИА Новости

Операторы комплексов "Пересвет" прошли подготовку в академии Можайского

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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первые операторы новейших лазерных комплексов "Пересвет" прошли подготовку по управлению этим оружием в военно-космической академии Можайского, заявило Минобороны РФ.

"Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке", - отмечается в сообщении.

Ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

Как отметил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук, в настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы уже развернуты в местах их дислокации, организовано освоение нового вооружения и слаживание боевых расчетов.

19.07.2018
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Страны
Россия
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Пересвет
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