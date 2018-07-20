Операторы комплексов "Пересвет" прошли подготовку в академии Можайского
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первые операторы новейших лазерных комплексов "Пересвет" прошли подготовку по управлению этим оружием в военно-космической академии Можайского, заявило Минобороны РФ.
"Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке", - отмечается в сообщении.
Ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.
Как отметил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук, в настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы уже развернуты в местах их дислокации, организовано освоение нового вооружения и слаживание боевых расчетов.
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