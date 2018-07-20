В России идет подготовка к летным испытаниям новейшей ракеты "Буревестник"
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведётся подготовка ее летных испытаний, сообщил журналистам главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев.
"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", - рассказал он.
Перцев уточнил, что одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска, совершенствуются технологические процессы изготовления, сборки и испытаний ракеты.
"Проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сообщил он.
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