Российские военные вылетели в Китай для участия в соревнованиях

АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 18 июл - РИА Новости. Команда военных инженеров из России вылетела в Китай для участия в международном этапе конкурса "Безопасный маршрут", рассказали журналистам в Минобороны РФ.

"В Китайскую Народную Республику (город Корла) для участия в конкурсе "Безопасный маршрут" Армейских международных игр самолетом военно-транспортной авиации ВКС России отправилась команда военнослужащих во главе с начальником отдела боевой подготовки инженерных войск ВС РФ Владиславом Верясовым", - сообщили в российском военном ведомстве.

Соревнования будут проводиться на вооружении, военной и специальной технике, а также средствах инженерного вооружения, стоящих на снабжении вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая.

В этом году в состязаниях, кроме российской и китайской команд, примут участие команды вооруженных сил Пакистана и Узбекистана. Российскую команду на конкурсе представляют военнослужащие 187-го межвидового учебного центра подготовки специалистов инженерных войск из города Волжский, Волгоградской области, уточнили в Минобороны.

"В ходе эстафеты "Безопасный маршрут", которая поэтапно проводится на маршруте протяженностью до 2000 метров, предусмотрено ведение инженерной разведки брода, проделывание прохода в минном поле, сборка тяжелого механизированного моста, работа на путепрокладчике, проделывание проходов инженерной машиной разграждения", - перечислили в Минобороны.

Первый этап международного конкурса инженерных подразделений "Безопасный маршрут" стартует на китайском полигоне Корла 2 августа.