Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал

Попытка Украины создать современную САУ "Богдана" гарантированно закончится грандиозным провалом. О чем бы сейчас не писали украинские СМИ, это произойдет. Если местным оружейникам до сих пор не удалось довести до ума скопированный с российского миномета злополучный "Молот", и в результате регулярно гибнут расчеты на полигонах, то что же говорить о таком высокотехнологичном изделии, как самоходно-артиллерийская установка.

Надежды на сотрудничество с Польшей также напрасны. САУ "Краб" является жутким мутантом, который "доводят до ума" с 2000 года.

Вначале планировалось, что башенное отделение с 155-мм гаубицей от английской самоходки AS-90 будет установлено на польское семикатковое шасси, созданное с использованием узлов советского танка Т-72. Однако, изготовив 8 машин, поляки поняли, что выпуск ходовой части им просто не по силам (сообщалось о проблемах с двигателем и появлении трещин в корпусе). В результате они вынуждены были обратиться к Южной Корее с просьбой продать шасси от САУ К-9. Вот и получается, что собственно польского в "Крабе" относительно не много, и по сути САУ является своеобразной сборной "солянкой" из иностранных комплектующих.

Применим ли польский опыт на Украине? Вряд ли. Дело в том, что башня от AS-90 рассчитана под установку на гусеничную основу с передним расположением двигателя и трансмиссии. То есть, танк "Оплот" для этого не годится, и его придется полностью переделывать и доводить до ума. А это - не один год и значительные финансовые затраты с большим риском и вероятностью провала, как с первоначальной версией "Краба".

Конечно, ко Дню независимости Украины, военные, возможно, решатся на "хитрый маневр" и покажут "Оплот", на который все-таки водрузят боевое отделение от польской машины. Но это будет всего лишь ходовой макет.

Также не исключается установка на танковое шасси другой иностранной разработки - артиллерийской части от 155-мм чешской самоходки "Зузана", которая ранее испытывалась в Индии, с применением базы от Т-72. В одно время сообщалось о польско-чешской САУ "Диана". Возможно, эта разработка, так и не нашедшая ранее покупателей, будет востребована на Украине.

Некоторые из военных экспертов не исключают, что будет продемонстрирован вариант колесной САУ с открытой установкой орудия на шасси КрАЗа или другого украинского автомобиля. Такие машины сейчас массово создаются не только странами, обладающими недостаточно развитой оборонной промышленностью, но даже вовлеченными в гражданские войны военизированными формированиями. Поэтому это самый оптимальный вариант для современной Украины.

Алексей Брусилов