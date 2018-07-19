Видео: На что способна антиснайперская винтовка "Дончанка"
О создании мощной винтовки калибра 12,7 миллиметров в Донецке заявили еще в конце прошлого года. И вот теперь приоткрыли завесу секретности над этим грозным оружием.
Протестировали "Дончанку" эксперты канала WarGonzo.
Даже внешне винтовка выглядит весьма внушительной и скорее напоминает гранатомет или крупнокалиберный пулемет. Это и не удивительно, ведь "Утес" ее ближайший "родственник".
Длина ствола "Дончанки" достигает одного метра. Примерно тех же размеров глушитель. Затвор продольно-скользящий или, как его еще называют, "болтовой". Прицел с пулемета "Утес" 1972 года, шестикратного увеличения.
Дальность боя "Дончанки" - 5 километров. Вести прицельную стрельбу можно на расстоянии 1200 метров.
Она пробивает легкобронированную технику: БМП и БТР.
Патроны для нее подходят самые разные, в том числе трассирующие и зажигательные бронебойные. Именно их и использовали для теста.
В качестве целей взяли ящик из-под патронов плотно набитый сырым каменистым грунтом (это довольно надежное укрепление, обычно его используют на блок-постах) и бронежилет 4 класса.
В итоге "Дончанка" легко разворотила насквозь ящик с землей и прошила бронежилет. Причем, одну металлическую пластину на входе, а вторую на выходе.
Результаты говорят сами за себя.
Олег Корякин
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