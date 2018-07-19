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19.07.2018
Российская газета

Новая испанская подлодка не поместилась в док

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Испанская подводная лодка S-80 Plus
Испанская подводная лодка S-80 Plus.
Источник: rg.ru


Новая испанская подводная лодка S-80 Plus оказалась больше доков базы ВМС в Картахене, где ей предстоит обслуживаться. Теперь Министерство обороны Испании ищет 16 миллионов евро на расширение доков, пишет El Pais.


Судьба испанской подлодки S-80 не задалась с самого начала. При проектировании 71-метровой субмарины была допущена ошибка в расчетах: корабль получился на 125 тонн тяжелее нормы и рисковал не всплыть после погружения. Приглашенные из США специалисты за 14 миллионов евро врезали в корпус три дополнительных отсека, увеличив водоизмещение подлодки на 800 тонн и обеспечив ей положительную плавучесть.


Усовершенствованный проект назвали S-80 Plus, но тут выяснилось, что удлиненная версия не помещается в доки военно-морской базы: те готовы принять корабль длиной до 78 метров, в то время как подлодка растянулась на 80.


- Самой большой проблемой остается система движения подлодки. Согласно проекту S-80 должна оснащаться воздухонезависимой силовой установкой, работающей на биоэтаноле. Однако пока разработчики агрегата, две испанские фирмы смогли построить только 25-киловаттный демонстратор. Чтобы избежать задержек, планируется первые две лодки проекта оснастить дизелями, а третью и четвертую - двигателями на этаноле, - пишет газета.


Стоимость воздухонезависимого агрегата 80 миллионов евро, 30 из них составляет цена топливных элементов, которые планируется закупать в США. Общий бюджет проекта уже вырос почти в два раза: с 2, 1 до 3,9 миллиарда евро.


По мнению журналистов, S-80 Plus может окупить затраты на нее только в случае успеха на международном рынке. Однако расчетная цена одной испанской подлодки (почти миллиард евро) в два раза выше аналогичных по характеристикам немецких субмарин.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
Испания
США
Продукция
Arleigh Burke
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