Новая испанская подлодка не поместилась в док
El nuevo submarino S-80 Plus de la Armada espaГ±ola que no cabe en el muelle de la base naval de Cartagena @elpais_espana @el_pais @mgonzalezelpais https://t.co/ZMQkFKsaeD pic.twitter.com/f8BNxYMP6H— El PaГs InfografГa (@elpais_info) 18 РёСЋР»СЏ 2018 Рі.
Новая испанская подводная лодка S-80 Plus оказалась больше доков базы ВМС в Картахене, где ей предстоит обслуживаться. Теперь Министерство обороны Испании ищет 16 миллионов евро на расширение доков, пишет El Pais.
Судьба испанской подлодки S-80 не задалась с самого начала. При проектировании 71-метровой субмарины была допущена ошибка в расчетах: корабль получился на 125 тонн тяжелее нормы и рисковал не всплыть после погружения. Приглашенные из США специалисты за 14 миллионов евро врезали в корпус три дополнительных отсека, увеличив водоизмещение подлодки на 800 тонн и обеспечив ей положительную плавучесть.
Усовершенствованный проект назвали S-80 Plus, но тут выяснилось, что удлиненная версия не помещается в доки военно-морской базы: те готовы принять корабль длиной до 78 метров, в то время как подлодка растянулась на 80.
- Самой большой проблемой остается система движения подлодки. Согласно проекту S-80 должна оснащаться воздухонезависимой силовой установкой, работающей на биоэтаноле. Однако пока разработчики агрегата, две испанские фирмы смогли построить только 25-киловаттный демонстратор. Чтобы избежать задержек, планируется первые две лодки проекта оснастить дизелями, а третью и четвертую - двигателями на этаноле, - пишет газета.
Стоимость воздухонезависимого агрегата 80 миллионов евро, 30 из них составляет цена топливных элементов, которые планируется закупать в США. Общий бюджет проекта уже вырос почти в два раза: с 2, 1 до 3,9 миллиарда евро.
По мнению журналистов, S-80 Plus может окупить затраты на нее только в случае успеха на международном рынке. Однако расчетная цена одной испанской подлодки (почти миллиард евро) в два раза выше аналогичных по характеристикам немецких субмарин.
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