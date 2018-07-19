Программа перспективного британского истребителя Tempest

В первый день открывшегося 16 июля 2018 года в Великобритании в Фарнборо международного аэрокосмического салона министр обороны Великобритании Гэвин Вильямсон публично представил концепцию долгосрочной Стратегии в области боевой авиации (Combat Air Strategy - CAS), основой которой провозглашено создание к 2035 году перспективного британского истребителя, получившего название Tempest и полноразмерный "концептуальный" макет которого был продемонстрирован на презентации Стратегии. Предварительные исследования по созданию нового истребителя ведутся в рамках программы Future Combat Air System Technology Initiative, провозглашенной британским Стратегическим обозором в области обороны и безопасности 2015 года (2015 Strategic Defence and Security Review), специально созданной группой Team Tempest, включающей, помимо играющей ведущую роль корпорации BAE Systems, также компании Leonardo, MBDA, Rolls-Royce и управление Королевских ВВС по перспективным проектам (RAF Rapid Capabilities Office).

Демонстрация министром обороны Великобритании Гэвином Вильямсоном полноразмерного "концептуального" макета перспективного британского истребителя Tempest, предполагаемого к созданию в рамках объявленной долгосрочной британской Стратегии в области боевой авиации (Combat Air Strategy - CAS). Фарнборо (Великобритания), 16.07.2018 (с) министерство обороны Великобритании

Принципиальные решения по возможности создания перспективного британского истребителя должны быть приняты по результатам работы Team Tempest к концу 2020 года. Программа призывает к широкому международному содействию.

Продемонстрированный 16 июня "концептуальный" макет истребителя Tempest демонстрирует весьма крупный двухдвигательный самолет, близкий по размерам и частично по облику к американскому Loclheed Martin F-22A - хотя неясно, будет ли показанный макет иметь отношение к реальному облику перспективного британского истребителя через 15-20 лет. В стратегии CAS заявляется, что полномасштабное финансирование НИОКР по программе создания перспективного истребителя должно быть начато в 2025 году и что перспективный истребитель должен достигнуть стадии первоначальной операционной готовности (IOC) в 2035 году. Перспективный истребитель должен заменить в составе британских ВВС самолеты Eurofighter Typhoon, окончательное снятие которых с вооружения запланировано к 2040 году.

"Видение" перспективной британской воздушной мощи - сверху вниз: Lockheed Martin F-35B, Eurofighter Typhoon, Tempest (c) министерство обороны Великобритании

Возможный облик перспективного британского истребителя Tempest (c) BAE Systems