Легкий боевой самолет F/A-259

На открывшемся 16 июля 2018 года в Великобритании в Фарнборо международном аэрокосмическом салоне чешская компания Aero Vodochody представила очередной проект на тему глубокой модернизации своего известного учебно-тренировочного самолета L-39 Albatros. Теперь совместно с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) представлен концепт легкого одноместого боевого самолета F/A-259, разработанного на основе одноместного самолета L-159A ALCA, производившегося в 2000-е годы для ВВС Чехии. Сообщается, что проект F/A-259 нацелен в первую очередь на участие в тендере ВВС США на легкий штурмовик ОА-Х, о намерении вступить в который Aero Vodochody и IAI объявили в июне. Однако F/A-259 будет продвигаться и третьим странам.

Проектное изображение легкого боевого самолета Aero Vodochody F/A-259 (с) Aero Vodochody (via Jane's)

По сути F/A-259 является модернизацией L-159A с сохранением того же двигателя Honeywell F124-GA-100, но с применением современного радиоэлектронного оборудования разработки IAI, включая бортовую РЛС с АФАР и нашлемную систему целеуказания. Планируется применение широкой гаммы вооружения, в том числе управляемого. Самолет должен быть готов к серийному производству в 2020 году. В случае выбора (впрочем, явно маловероятного) самолета F/A-259 в тендере по программе ОА-Х, его сборку предполагается полностью вести в США.

Стенд с демонстрацией проекта легкого боевого самолета Aero Vodochody F/A-259 на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), 16.07.2018 (с) BillyPix / www.flightglobal.com