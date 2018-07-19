Войти
19.07.2018
bmpd.livejournal.com

Легкий боевой самолет F/A-259

664
0
0

На открывшемся 16 июля 2018 года в Великобритании в Фарнборо международном аэрокосмическом салоне чешская компания Aero Vodochody представила очередной проект на тему глубокой модернизации своего известного учебно-тренировочного самолета L-39 Albatros. Теперь совместно с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) представлен концепт легкого одноместого боевого самолета F/A-259, разработанного на основе одноместного самолета L-159A ALCA, производившегося в 2000-е годы для ВВС Чехии. Сообщается, что проект F/A-259 нацелен в первую очередь на участие в тендере ВВС США на легкий штурмовик ОА-Х, о намерении вступить в который Aero Vodochody и IAI объявили в июне. Однако F/A-259 будет продвигаться и третьим странам.

Проектное изображение легкого боевого самолета Aero Vodochody F/A-259 (с) Aero Vodochody (via Jane's)

По сути F/A-259 является модернизацией L-159A с сохранением того же двигателя Honeywell F124-GA-100, но с применением современного радиоэлектронного оборудования разработки IAI, включая бортовую РЛС с АФАР и нашлемную систему целеуказания. Планируется применение широкой гаммы вооружения, в том числе управляемого. Самолет должен быть готов к серийному производству в 2020 году. В случае выбора (впрочем, явно маловероятного) самолета F/A-259 в тендере по программе ОА-Х, его сборку предполагается полностью вести в США.

Стенд с демонстрацией проекта легкого боевого самолета Aero Vodochody F/A-259 на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), 16.07.2018 (с) BillyPix / www.flightglobal.com

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
США
Чехия
Продукция
L-159
L-39
Компании
Aero Vodochody
IAI
Проекты
2020-й год
АФАР
Похожие новости

14.03.2018 "Альбатрос" нового поколения

09.04.2018 Сенегал заказал четыре самолета L-39NG

14.12.2017 Компания Draken International приобрела 12 бывших южноафриканских истребителей Cheetah

23.01.2017 Для британской морской авиации заказаны десять вертолетных систем радиолокационного дозора Crowsnest

26.09.2016 «Аеро Водоходы» возобновили производство L-159

08.10.2015 "Мотор Сич" эмигрирует в Европу?

22.12.2014 Чехия ведет переговоры с Таиландом на поставку самолетов взамен L-39

21.07.2014 Американцы купили лишние чешские учебно-боевые самолеты

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.07 14:26
  • 147
"Кинжальный" огонь
  • 19.07 14:20
  • 35
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 19.07 13:38
  • 1569
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.07 13:18
  • 15
Израиль сбил российско-израильский беспилотный летательный аппарат
  • 19.07 13:00
  • 10
Серийное производство "Ангары" начнется в Омске с 2023 года
  • 19.07 12:12
  • 19
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 19.07 11:38
  • 3
Украина и Турция объявили о планах создания СП по производству Ан-188
  • 19.07 11:06
  • 3
Контракт на модернизацию крейсера "Москва" до сих пор не заключён
  • 19.07 11:01
  • 37
"Кинжал" для "Тушки"
  • 19.07 10:48
  • 2
Первый в этом году полк С-400 "Триумф" досрочно передали Минобороны
  • 19.07 08:59
  • 2
А "Федерация" подождёт. СМИ сообщают о планах Рогозина по изменению космической программы
  • 19.07 08:41
  • 1
Новейший авианосец ВМС США пришлось вернуть на верфь
  • 19.07 07:40
  • 2
Киев обвинил Росавиацию в подделке сертификатов на "Руслан"
  • 19.07 07:40
  • 1
В российском ОПК рассказали о превосходстве "Кинжалов" над "Искандерами"
  • 19.07 06:00
  • 4
ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К