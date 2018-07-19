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19.07.2018
ТАСС

Путин потребовал от Роскосмоса нарастить поступления от коммерческих услуг

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Алексей Дружинин

Президент отметил, что ракетно-космическая отрасль в настоящее время излишне ориентирована на бюджетные средства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал от руководства Роскосмоса наращивать объем коммерческих услуг.

"Учитывая, что ракетно-космическая отрасль в настоящее время излишне ориентирована на бюджетные средства, на бюджетные деньги, для нее, как и для "оборонки", безусловно, актуален вопрос диверсификации. Считаю, что корпорация может и должна обеспечить устойчивое поступление средств от коммерческих услуг, оказываемых другим секторам экономики в области информации, навигации, связи", - сказал Путин.

Президент также заявил, что к летным испытаниям ракеты-носителя "Союз-5" нужно приступить в 2022 году. "Аналогичные требования и по ракете-носителю среднего класса "Союз-5", которая, по-сути, станет первой ступенью сверхтяжелой ракеты, - сказал президент. - К летным испытаниям "Союза" следует приступить в 2022 году".

Летные испытания ракет сверхтяжелого класса, по словам Путина, должны начаться в 2028 году. "Важно своевременно реализовать ряд масштабных, значимых проектов, в том числе это касается создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса, - сказал он. - Подчеркну, что все ранее намеченные сроки его разработки должны быть выдержаны, а начало летных испытаний, как и планировали, должно состояться в 2028 году".

 

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Союз-5 РН
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