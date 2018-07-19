Китай проводит учения ВМС, которые рассматриваются как предупреждение Тайваню - газета
Пекин. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Военно-морские учения Китая, начавшиеся в среду в Восточно-Китайском море, являются предупреждением Тайваню, пишет китайская англоязычная газета Global Times.
"Главная цель учений - серьезное предупреждение тайваньским сепаратистам", - цитирует издание заявление китайского военного эксперта Сун Чжунпина.
Он отметил, что Китай регулярно проводит учения, на которых отрабатывается захват Тайваня.
В качестве подтверждения газета отмечает, что учения будут проходить "в районе, сходном по размерам с островом Тайвань".
По графику, учения с боевыми стрельбами будут проходить в морской акватории вблизи восточной китайской провинции Чжэцзян с 08:00 среды до 18:00 понедельника следующей недели по местному времени (03:00... до 13:00 мск).
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