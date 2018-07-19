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19.07.2018
Интерфакс-АВН

Китай проводит учения ВМС, которые рассматриваются как предупреждение Тайваню - газета

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ВМС НОАК
ВМС НОАК.
Источник: http://www.globallookpress.com/

Пекин. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Военно-морские учения Китая, начавшиеся в среду в Восточно-Китайском море, являются предупреждением Тайваню, пишет китайская англоязычная газета Global Times.

"Главная цель учений - серьезное предупреждение тайваньским сепаратистам", - цитирует издание заявление китайского военного эксперта Сун Чжунпина.

Он отметил, что Китай регулярно проводит учения, на которых отрабатывается захват Тайваня.

В качестве подтверждения газета отмечает, что учения будут проходить "в районе, сходном по размерам с островом Тайвань".

По графику, учения с боевыми стрельбами будут проходить в морской акватории вблизи восточной китайской провинции Чжэцзян с 08:00 среды до 18:00 понедельника следующей недели по местному времени (03:00... до 13:00 мск).

18.07.2018
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Страны
Великобритания
Китай
Тайвань
Проекты
Военные учения
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