Китай проводит учения ВМС, которые рассматриваются как предупреждение Тайваню - газета

Пекин. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Военно-морские учения Китая, начавшиеся в среду в Восточно-Китайском море, являются предупреждением Тайваню, пишет китайская англоязычная газета Global Times.

"Главная цель учений - серьезное предупреждение тайваньским сепаратистам", - цитирует издание заявление китайского военного эксперта Сун Чжунпина.

Он отметил, что Китай регулярно проводит учения, на которых отрабатывается захват Тайваня.

В качестве подтверждения газета отмечает, что учения будут проходить "в районе, сходном по размерам с островом Тайвань".

По графику, учения с боевыми стрельбами будут проходить в морской акватории вблизи восточной китайской провинции Чжэцзян с 08:00 среды до 18:00 понедельника следующей недели по местному времени (03:00... до 13:00 мск).