В российском ОПК рассказали о превосходстве "Кинжалов" над "Искандерами"

Ракета "Кинжал" способна поражать цели на дистанции в 3 раза большей, чем ее сухопутный прототип – ракета комплекса "Искандер", передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.

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Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая применяется сегодня с истребителя МиГ-31К и, по сути, является адаптацией ракеты комплекса "Искандер" под авианоситель, имеет дальность поражения 1,5 тыс. км, пояснил источник.

Он сообщил, что "Кинжал" планируется также запускать с бомбардировщика Ту-22М3. И в этом случае дальность его поражения останется примерно такой же.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, такое увеличение дальности полета ракеты без каких-либо ощутимых доработок связано с тем, что ей в меньшей степени надо преодолевать земное притяжение. Кроме того, "Кинжалу" не надо тратить энергию на горизонтальный разгон, поскольку самолет во время пуска летит на сверхзвуковой скорости.

Одной из причин превращения "Искандера" в "Кинжал" являются ограничения, установленные договором РСМД – стороны его подписавшие не имеют права разрабатывать ракеты наземного базирования с такой дальностью поражения.

Сегодня Россия в короткие сроки получила новую ракету, унифицированную с ракетой комплекса "Искандер", что значительно удешевило производство и упростило управление – система боевого применения и головки самонаведения у них аналогичные, добавил Мураховский.