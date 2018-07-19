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19.07.2018
Военное обозрение

В российском ОПК рассказали о превосходстве "Кинжалов" над "Искандерами"

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Ракета "Кинжал" способна поражать цели на дистанции в 3 раза большей, чем ее сухопутный прототип – ракета комплекса "Искандер", передает РИА Новости сообщение источника в российском ОПК.

http://www.globallookpress.com

Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая применяется сегодня с истребителя МиГ-31К и, по сути, является адаптацией ракеты комплекса "Искандер" под авианоситель, имеет дальность поражения 1,5 тыс. км, пояснил источник.

Он сообщил, что "Кинжал" планируется также запускать с бомбардировщика Ту-22М3. И в этом случае дальность его поражения останется примерно такой же.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, такое увеличение дальности полета ракеты без каких-либо ощутимых доработок связано с тем, что ей в меньшей степени надо преодолевать земное притяжение. Кроме того, "Кинжалу" не надо тратить энергию на горизонтальный разгон, поскольку самолет во время пуска летит на сверхзвуковой скорости.

Одной из причин превращения "Искандера" в "Кинжал" являются ограничения, установленные договором РСМД – стороны его подписавшие не имеют права разрабатывать ракеты наземного базирования с такой дальностью поражения.

Сегодня Россия в короткие сроки получила новую ракету, унифицированную с ракетой комплекса "Искандер", что значительно удешевило производство и упростило управление – система боевого применения и головки самонаведения у них аналогичные, добавил Мураховский.

18.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Россия
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Искандер
Кинжал БР
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Проекты
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1 комментарий
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19.07.2018 07:40
В войска должен был поступить 12-й бригадный комплект ОТРК ИСКАНДЕР-М, которыми достаточно надёжно прикрыли сухопутные границы и стратегические направления.
Теперь после завершения испытаний нужно закрывать морские рубежи и  ставить на боевое дежурство 12 эскадрилий комплекса Кинжал. Главных целей для Кинжала тоже 12
(10 АУГ США + 2 АУГ Англия и Франция)
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