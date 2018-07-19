Окололунную станцию могут построить из модулей МКС

Российская сторона может принять решение о завершении строительства своего сегмента МКС и использовать еще не запущенные на орбиту модули для создания окололунной станции в рамках американо-российского проекта Lunar Orbital Platform – Gateway, передает РИА Новости.

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Напомним, в сентябре 2017 года США и РФ подписали соглашение о намерениях построить на орбите Луны международную станцию. Ее строительство должно начаться в 2022 году, присоединение российского отсека запланировано на 2026 год.

По словам источника агентства, предложение о прекращении строительства российского сегмента связано с планами завершения эксплуатации МКС в 2024 году. Возможно, будет принято решение оставить сегмент в нынешней конфигурации, а заказанные для него модули использовать для расширения участия РФ в проекте Lunar Orbital Platform – Gateway.

Собеседник уточнил, что имеются в виду узловой модуль с шестью портами для стыковки и научно-энергетический модуль, который существенно расширит обитаемое пространство на окололунной станции. Это – один из вариантов, обсуждаемых в настоящее время.

Сегодня в состав российского сегмента МКС входят модули "Поиск", "Пирс", "Заря", "Рассвет" и "Звезда". Планировалось дооснастить МКС тремя модулями – вышеупомянутыми узловым и научно-энергетическим, а также лабораторным модулем "Наука" (создается уже более 20 лет, его использование в лунном проекте не планируется). По текущей программе их запуски к орбитальной станции должны состояться в 2019, 2020 и 2022 годах. Россия также предложила продлить работу МКС до 2028 года. На случай, если американцы не поддержат это предложение, предусматривался вариант отстыковки последних трех модулей и создания собственной национальной станции.