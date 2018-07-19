Киев обвинил Росавиацию в подделке сертификатов на "Руслан"
Украинская полиция инициировала возбуждение уголовного процесса в отношении Росавиации и компании "Волга-Днепр" по факту "незаконного продления сертификатов летной годности" самолетов Ан-124-100 "Руслан", сообщает Украинская правда.
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По данным газеты, уголовное дело по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) возбуждено 17 июля.
В правонарушении (подделка документов при продлении летной годности "Русланов") подозревается также руководство германской компании AMTES (входит в группу "Волга-Днепр").
Как заявляет издание, со ссылкой на представителей предприятия-производителя, "в мире ни одна компания, кроме "Антонова", не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета данного класса в условиях активной эксплуатации в течение продолжительного времени".
Напомним, в 2015 году госкомпания "Антонов" вышла из российско-украинского СП "ОАК-Антонов". Это обстоятельство создало серьезные трудности для компании "Волга-Днепр" в части продления летного ресурса и обеспечения жизненного цикла "Русланов".
Ранее, в мае, Киев направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации, в которой сообщил, что одобренная Росавиацией дальнейшая эксплуатация "Русланов" без участия украинской стороны создает угрозу жизни людей и инфраструктуре тех стран, где используются самолеты данного типа.
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