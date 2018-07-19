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19.07.2018
Военное обозрение

Киев обвинил Росавиацию в подделке сертификатов на "Руслан"

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Украинская полиция инициировала возбуждение уголовного процесса в отношении Росавиации и компании "Волга-Днепр" по факту "незаконного продления сертификатов летной годности" самолетов Ан-124-100 "Руслан", сообщает Украинская правда.

ttp://www.globallookpress.com

По данным газеты, уголовное дело по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением) возбуждено 17 июля.

В правонарушении (подделка документов при продлении летной годности "Русланов") подозревается также руководство германской компании AMTES (входит в группу "Волга-Днепр").

Как заявляет издание, со ссылкой на представителей предприятия-производителя, "в мире ни одна компания, кроме "Антонова", не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета данного класса в условиях активной эксплуатации в течение продолжительного времени".

Напомним, в 2015 году госкомпания "Антонов" вышла из российско-украинского СП "ОАК-Антонов". Это обстоятельство создало серьезные трудности для компании "Волга-Днепр" в части продления летного ресурса и обеспечения жизненного цикла "Русланов".

Ранее, в мае, Киев направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации, в которой сообщил, что одобренная Росавиацией дальнейшая эксплуатация "Русланов" без участия украинской стороны создает угрозу жизни людей и инфраструктуре тех стран, где используются самолеты данного типа.

18.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Антонов ГП
ИКАО
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2 комментария
№1
19.07.2018 07:28
Где только эти банндерлоги время находят чтобы такое количество гадостей для России придумать и официально оформить....
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№2
19.07.2018 07:40
"Руслан", как и все остальные самолёты созданные в СССР, заказал МАП СССР и оплатил бюджет СССР. Права на эти изделия принадлежали СССР, а ни как не УССР и не ОКБ им Антонова. Правовым преемником СССР является РФ. На каком основании Украина и/или её субъекты предъявляют претензии на изделия того периода..? Они тут никто и звать их никак...
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