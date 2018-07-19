Новейший авианосец ВМС США пришлось вернуть на верфь
Самый дорогой корабль ВМС США, авианосец "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford, CVN 78), прибыл в Ньюпорт-Ньюс на верфь компании Huntington Ingalls Industries, чтобы пройти техобслуживание перед приведением его в боевую готовность, сообщает портал Naval Today.
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Работы на корабле продлятся около года. За это время будут устранены неисправности, выявленные в ходе морских испытаний, а также установлены оставшиеся боевые системы.
Ранее сообщалось о необходимости усовершенствования лифтов для вооружений авианосца и ремонта отдельных узлов силовой установки.
Данный ремонт является обязательным этапом перед присвоением кораблю статуса полной боевой готовности. В общей сложности "Джеральд Форд" выполнил 10 выходов в море.
За время испытаний экипаж протестировал электромагнитную катапульту, проверил новую систему аэрофинишеров (было выполнено 747 посадок). На корабле проведено 25 различных учений, в том числе по противовоздушной обороне и слежению за надводной обстановкой. Выполнены боевые стрельбы из зенитных артиллерийских комплексов CIWS.
Техобслуживание авианосца обойдется Военно-морскому флоту США в $120 млн. – вдвое дороже, чем планировалось изначально. С учетом этих затрат стоимость корабля превысила $ 13 млрд.
Напомним, "Джеральд Форд" был заложен в 2009 году, передан флоту в июне 2017 года. Присвоение авианосцу статуса полной боевой готовности ожидается в 2020 году. Корабль сможет брать на борт около 90 самолетов и вертолетов.
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