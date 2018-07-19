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19.07.2018
Военное обозрение

США проведут расследование по поставкам урана из России и других стран

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Американская администрация проведет расследование по поставкам урана из-за рубежа, по итогам которого могут быть введены таможенные пошлины, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

http://www.globallookpress.com

По данным агентства, американские производители покрывают лишь 5 процентов потребностей внутреннего рынка, а львиная доля импортируется – прежде всего из России, Казахстана, Узбекистана и Канады.

Издание уточняет, что американские производители заявили о своей способности наполнять внутренний рынок на 25 процентов. С просьбой провести расследование к правительству обратились компании Energy Fuels и Ur-Energy (основание – ст. 232 Закона о расширении торговли от 1962 года).

Сообщается, что в настоящее время только на импорт урана из РФ, Казахстана и Узбекистана приходится порядка 40 процентов. Мало того, в 2020 году закончится действие соглашения об ограничении импорта урана из России, что окажет дополнительное давление на американские компании: согласно информации источников, Москва уже заявила о планах увеличить свою долю на рынке США.

В прошлом году добыча урана в Соединенных Штатах упала до исторического минимума. В связи с этим Energy Fuels и Ur-Energy просят Белый дом скорректировать импорт и обеспечить долгосрочную жизнеспособность отечественной горнодобывающей промышленности.

18.07.2018
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Страны
Казахстан
Канада
Россия
США
Узбекистан
Проекты
2020-й год
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