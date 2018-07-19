В Ярославле спущен на воду сторожевой корабль "Балаклава"

Во вторник на ПАО "Ярославский судостроительный завод" состоялась церемония спуска на воду сторожевого корабля проекта 10410 "Балаклава", сообщает пресс-служба предприятия.

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Корабль был заложен в июне прошлого года. Местом его службы станет подразделение береговой охраны Крымского управления Погранслужбы ФСБ РФ.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, глава правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, главный конструктор проекта 10410 ЦМКБ "Алмаз" Борис Лейкис, другие официальные лица.

Сообщается, что в скором времени после проведения необходимых работ сторожевик будет отправлен в Севастополь для достройки, проведения госиспытаний и передачи заказчику.

По данным блога bmpd, с 1988-го по 2015 год на трех российских верфях было построено в общей сложности 33 сторожевых корабля проектов 10410 и 10410Б (плюс 7 кораблей для иностранных заказчиков – Вьетнама и Словении).

В 2016 году погранслужба решила возобновить строительство данных ПСКР, выдав контракты Акционерному обществу "Восточная верфь" (две единицы), Ярославскому судостроительному заводу (один корабль) и Судостроительной фирме "Алмаз" (один корабль).