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19.07.2018
Военное обозрение

В Ярославле спущен на воду сторожевой корабль "Балаклава"

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Во вторник на ПАО "Ярославский судостроительный завод" состоялась церемония спуска на воду сторожевого корабля проекта 10410 "Балаклава", сообщает пресс-служба предприятия.

http://yarshipyard.com

Корабль был заложен в июне прошлого года. Местом его службы станет подразделение береговой охраны Крымского управления Погранслужбы ФСБ РФ.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, глава правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, главный конструктор проекта 10410 ЦМКБ "Алмаз" Борис Лейкис, другие официальные лица.

Сообщается, что в скором времени после проведения необходимых работ сторожевик будет отправлен в Севастополь для достройки, проведения госиспытаний и передачи заказчику.

По данным блога bmpd, с 1988-го по 2015 год на трех российских верфях было построено в общей сложности 33 сторожевых корабля проектов 10410 и 10410Б (плюс 7 кораблей для иностранных заказчиков – Вьетнама и Словении).

В 2016 году погранслужба решила возобновить строительство данных ПСКР, выдав контракты Акционерному обществу "Восточная верфь" (две единицы), Ярославскому судостроительному заводу (один корабль) и Судостроительной фирме "Алмаз" (один корабль).

18.07.2018
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Страны
Вьетнам
Россия
Словения
Компании
АЛМАЗ СФ
Восточная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
10410 Svetljak
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