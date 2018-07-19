Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" передадут флоту 28 июля
В настоящее время корабль проходит покраску корпуса и надстройки к праздничному параду по случаю Дня ВМФ
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" планируется передать флоту за день до Главного военно-морского парада в Петербурге, рассказал ТАСС президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Есть такие мысли у флота, да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли поднят Андреевский флаг на "Горшкове" 28 июля в канун Дня ВМФ и Главного военно-морского парада, приуроченного к этому празднику.
По словам Рахманова, сейчас "Адмирал Горшков" проходит покраску корпуса и надстройки к праздничному параду.
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