Совет по инициативам создан в Авиационном комплексе им. С.В.Ильюшина

ЦАМТО, 18 июля. В Авиационном комплексе им. С.В.Ильюшина создан Совет по инициативам (СПИ), который призван проанализировать проблемные вопросы, связанные с деятельностью ПАО "Ил", и найти пути их решения.

Как сообщает пресс-служба ПАО "АК им. С.В.Ильюшина", проект положения об СПИ был рассмотрен накануне на очередном заседании Совета под председательством первого заместителя генерального директора компании Павла Черенкова.

"Для дальнейшего развития сформированного в ОАК Дивизиона транспортной авиации (ДТА) нам необходимо понимать, какие вопросы нужно решить в первую очередь. Рассчитываю, что Совет по инициативам в ближайшее время рассмотрит многие "болевые точки", которые на протяжении долгих лет волнуют коллектив, определит стратегически важные направления и предложит пути решения проблем, с которыми сталкиваются наши сотрудники", – сказал П.Черенков.

По его словам, заседания Совета проводятся уже на протяжении нескольких месяцев, и от рабочей группы поступают реальные инициативы, которые воплощаются в жизнь. Согласно планам команды разработчиков, создание этого органа позволит реализовать имеющиеся у сотрудников инициативы, в полной мере использовать инновационный потенциал ДТА в интересах развития отрасли, а также создать положительный имидж ПАО "Ил" и его сотрудников.