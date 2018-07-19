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19.07.2018
ЦАМТО

На занятиях по боевой подготовке на полигонах Каспийской флотилии задействованы только новые БТР-82А

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 18 июля. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполняют элементы боевой подготовки на полигонах в Астраханской области и Дагестане только на новых бронетранспортерах БТР-82А, поступивших для замены устаревших модификаций.

В настоящее время экипажи более 60 новых бронемашин отрабатывают различные элементы общевойскового боя, а также проходят интенсивную стрелковую подготовку на новых директрисах по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.

Новые директрисы стрельбы увеличивают возможности переоборудованных полигонов, позволяя одновременно проводить боевые стрельбы на БТР-82А в составе роты морской пехоты.

БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в мае и июне в рамках программы перевооружения ЮВО на современные образцы техники до 2020 года, сообщает пресс-служба округа.

18.07.2018
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Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
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Военные учения
КФ
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