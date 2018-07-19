На занятиях по боевой подготовке на полигонах Каспийской флотилии задействованы только новые БТР-82А
ЦАМТО, 18 июля. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполняют элементы боевой подготовки на полигонах в Астраханской области и Дагестане только на новых бронетранспортерах БТР-82А, поступивших для замены устаревших модификаций.
В настоящее время экипажи более 60 новых бронемашин отрабатывают различные элементы общевойскового боя, а также проходят интенсивную стрелковую подготовку на новых директрисах по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.
Новые директрисы стрельбы увеличивают возможности переоборудованных полигонов, позволяя одновременно проводить боевые стрельбы на БТР-82А в составе роты морской пехоты.
БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в мае и июне в рамках программы перевооружения ЮВО на современные образцы техники до 2020 года, сообщает пресс-служба округа.
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