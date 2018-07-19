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19.07.2018
ТАСС

Ростех полностью заменит украинские комплектующие в ОПК российскими в 2019 году

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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Программа импортозамещения по странам НАТО полностью закроется к 2020 году, заявил глава госкорпорации

УЛЬЯНОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Ростех" полностью заменят в военной продукции комплектующие Украины на отечественные к 2019 году. Об этом заявил во вторник на Седьмом международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего - 2018" глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее он отмечал, что полное импортозамещение украинской продукции в ОПК РФ планируется до конца 2018 года.

"В этом направлении мы работаем и стараемся полностью заместить иностранные комплектующие российскими. Я думаю, что в 2019 году мы уже закроем полностью программу импортозамещения по Украине, по странам НАТО чуть попозже, думаю к 2020 году, наверное", - сказал Чемезов.

Он добавил, что в сфере военной промышленности необходимо рассчитывать на собственное производство. "Если говорить о военной продукции, то здесь нужно делать все самим. Нельзя ничего покупать где-то, независимо от каких-то других поставщиков", - уточнил он.

Седьмой международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2018" продлится до 21 июля. Официальными организаторами и соорганизаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, Ростех, правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.

Всего для участия в молодежном форуме официально зарегистрировались 1327 человек, которые представляют 300 предприятий и организаций практически из всех регионов России. Зарубежных гости прибыли из стран Европы, Латинской Америки и СНГ.

18.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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