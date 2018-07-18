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18.07.2018
Интерфакс-АВН

ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К

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Истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Истребители МиГ-29К морской авиации ВМФ РФ будут модернизированы, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"В ближайшем будущем планируется поставить в подразделения корабельной истребительной авиации модернизированные МиГ-29К и МиГ-29КУБ",- заявили в ОАК.

В корпорации отметили, что в настоящее время российская корабельная авиация представлена самолетами Су-33, МиГ-29К/КУБ, которые базируются на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", истребителями Су-30СМ, а также дальними противолодочными Ил-38Н и Ту-142.

"Модернизированный Ил-38Н в рамках модернизации был оснащен радиоэлектронным комплексом "Новелла", позволяющим увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в несколько раз",- добавили в ОАК.

17.07.2018
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Страны
Россия
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Ил-38
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3 комментария
№1
18.07.2018 13:49
При этом сам авианесущий крейсер, если ремонт не затянется, появится на флоте в 2021.
0
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№2
18.07.2018 17:19
Надеюсь древнюю РЛС с ЩАР заменят хотя бы на РЛС с ПФАР и желательно бы еще ПрН контейнер прикрутить
+1
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№3
18.07.2018 17:33
Цитата, Baltas сообщ. №1

Это как раз хорошо. Авиакрыло успеет освоить машины  к выходу авианосца из ремонта.  А вот к самому МиГ-29 куча вопросов.   РЛС по факту новой нет,  ЭПР не объявляли,   по двигателям новым тишина.   А ведь ему служить лет двадцать минимум.
0
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