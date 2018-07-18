ОАК анонсирует скорые поставки авиации ВМФ модернизированных МиГ-29К
Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Истребители МиГ-29К морской авиации ВМФ РФ будут модернизированы, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
"В ближайшем будущем планируется поставить в подразделения корабельной истребительной авиации модернизированные МиГ-29К и МиГ-29КУБ",- заявили в ОАК.
В корпорации отметили, что в настоящее время российская корабельная авиация представлена самолетами Су-33, МиГ-29К/КУБ, которые базируются на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", истребителями Су-30СМ, а также дальними противолодочными Ил-38Н и Ту-142.
"Модернизированный Ил-38Н в рамках модернизации был оснащен радиоэлектронным комплексом "Новелла", позволяющим увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в несколько раз",- добавили в ОАК.
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