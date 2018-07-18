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18.07.2018
Военное обозрение

Уникальная "посадка" вертолёта CH-47 Chinook в горах

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Транспортный вертолет Boeing СН-47
Транспортный вертолет Boeing СН-47 в варианте Chinook HC. Mk 2 Королевских ВВС Великобритании, демонстрация перевозки груза на трех точках подвески.
Источник: Александр Младенов

В YouTube опубликовано видео, на котором запечатлена уникальная спасательная операция в горной местности в США. Альпинисты на высоте около 3,4 тыс. метров обнаружили любителя экстрима в тяжёлом состоянии. По некоторым данным, он поднялся в горы, чтобы свести счёты с жизнью. Альпинисты позвонили в службу спасения, так как самостоятельно спустить мужчину с горы Маунт-Худ не смогли.

Вместо обычного медицинского вертолёта к горе был отправлен военный транспортный вертолёт CH-47 Chinook. Почему именно эту многотонную машину решили выслать для осуществления спасательной операции в горах близ Портленда, не ясно.

На кадрах видно, как вертолёт зависает над местом проведения операции. Лётчики выбирают место для приземления. Затем на предельно низкой "вертикальной" скорости "Чинук" начал спускаться на выбранную относительно небольшую площадку на вершине горы. Решив, что нет смысла приземляться на расстоянии больше сотни метров от группы альпинистов, лётчики разворачивают огромный вертолёт и подходят буквально вплотную к заснеженному участку, на котором располагается тот, кого следует эвакуировать. Зависнув с работающими двигателями в горизонтальном положении, вертолёт опустился грузовым отсеком в снег и в конечном итоге забрал всех, кто в тот момент на вершине находился.

Вот эти кадры:

Человека, пытавшегося свести счёты с жизнью, после спасательной операции в горах отправили в одну из клиник Портленда.

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Проекты
Медицина
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1 комментарий
№1
18.07.2018 09:14
8:10 и позже - вообще отчаянные ребята!))
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