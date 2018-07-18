Натовский калибр. Украинская "Богдана" станет самой мощной пушкой на Донбассе

Ко Дню независимости украинцам покажут давно обещанный прототип самоходной гаубицы нового поколения

Буквально на днях директор информационно-консалтинговой компании "Дифенс Экспресс" (Defense Express) Сергей Згурец заявил, что на День независимости "по Крещатику пройдёт оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная РСЗО "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана" и ряд других новинок".

Впервые на полуофициальном уровне подтверждается тот факт, что украинский аналог саудовского "Гром-2" имеет обозначение "Сапсан", а также факт доводки "до ума" РСЗО "Верба". Хотя вполне очевидно, что эти образцы ныне находятся как максимум на стадии заводских испытаний и до серийного производства еще далеко, но, тем не менее, это момент не может не радовать. Можно также осторожно предположить, что вполне могут выкатить и опытный образец ЗРК "Днепр", ну и вполне естественно, что противокорабельную ракету "Нептун". Недаром Турчинов поехал на "Визар", и журналисты сделали очень подробный фоторепортаж оттуда.

Не менее интересной представляется и самоходная гаубица калибра 155 мм под названием "Богдана". Нам покажут давно обещанный прототип самоходной гаубицы нового для Украины поколения - фактически польская башня САУ "Краб" на шасси Т-84У "Оплот". Причем стоит отметить, что башня именно польская. Ее история началась с покупки в середине 2000-х лицензии на башню САУ АS-90M "Брейвхарт" (Braveheart) британской фирмы "Виккерс" (Vickers). Сама башня была родом из 1980-х, и поэтому полякам пришлось довольно много потрудиться, чтобы привести ее в соответствие современным нормам общевойскового боя. Так, была заменена пушка (выбор остановили на немецкой 155/52 "Рейнметалл" (Rheinmetall), которую тоже пришлось "допиливать"), заменена система блокирования и подачи выстрелов. Что повлекло за собой полную перепланировку внутреннего пространства, и в итоге от британского оригинала фактически остался только корпус.

Для перспективной САУ поляки разработали и самое ценное, что есть в конструкции любой самоходной артиллерийской установки - систему управления огнем "ТОПАЗ" (TOPAZ) и систему связи "ФОНЕТ" (FONET) разработки и производства "Электроникс" (WB Electronics).

Опять-таки после непростого выбора шасси польской САУ - тоже лицензионное от южнокорейской "Ханва Теквин" (Hanwha Techwin). Причем стоит отметить, что степень локализации производства очень велика и составляет рекордные 80%. Даже немецкий дизель будет производиться на месте.

После начала плотного сотрудничества наших военных с фирмой WB Electronics (напомним, они как минимум продали нам лицензию на производства пары моделей беспилотников) возник и проект 155-мм САУ с использованием элементов польского "Краба". Работы начались еще в 2016 году, а по всей видимости, окончательное решение было принято осенью 2017 года - не зря поляки притянули "Краб" на выставку "Оружие и безопасность-2017", где ее внимательно осмотрели первые лица военно-политического руководства страны.

О характеристиках говорить еще рано, так как непонятно, какая именно пушка будет устанавливаться на "Богдане" - немецко-польская или все-таки собственного производства. Но одно можно сказать точно - она будет маневреннее, чем тот же "Краб" - прежде всего за счет более мощного двигателя "Оплота" (1200 против 1000 у поляка).

Появление на вооружении САУ натовского калибра свидетельствует о многом. Прежде всего, мы получаем серьезное преимущество, как перед РФ, так и гибридными войсками, которые воюют на Донбассе. Ныне на линии противостояния установилось некое шаткое равновесие, когда возможности у сторон примерно одинаковые. С появлением 155-м орудий украинская артиллерия сможет стрелять дальше и мощнее (ведь разрушительные возможности 155- мм снаряда несколько больше, чем "стандартного" советского 152-мм). Так, 155-мм немецкая артсистема PzH 2000 (на которой установлено тоже орудие, что и на "Крабе") бьет на 30 километров, а та же "Мста-С" - на 25. В условиях довольно ограниченного по размерам донбасского театра боевых действий - это, хоть и небольшое, но преимущество.

И еще. По всей видимости, наконец-то поставлена точка в непростой ситуации со строительством и финансированием боеприпасного завода. Долгое время среди военных шла непубличная дискуссия, которая фактически сводилась к одному вопросу - 152 или 155 мм? Теперь ясно и очевидно, что окончательно выбор сделан в пользу натовского калибра. И в принципе это решение правильное и своевременное - хотя запасов 152-мм снарядов на складах еще вполне достаточно, но они явно не бесконечные. А покупать в той же РФ никто не будет. Снова-таки до постройки завода будет открыт доступ на западные рынки для закупок - вряд ли снаряды будут закупаться вагонными нормами, учитывая как позиционный характер войны на Донбассе, так и довольно скромные потребности армии на начальном этапе перевооружения.

Кстати, под этот калибр существуют и разработки отечественных производителей боеприпасов. Тот же управляемый артиллерийский боеприпас "Квітник" до войны разрабатывался и под 155 мм - правда, для возможного экспорта, но сути это не меняет.

На пятый год войны понемногу начинает сказываться и износ стволов. И теперь вполне очевидно, что и если будут предприниматься какие-то шаги по разворачиванию производства стволов, то уже ясен вектор - постепенный переход на 155 мм. Кроме того, Украина чуть ли не впервые сможет получить доступ к достаточно современным западным технологиям, хотя бы и в польском исполнении.

Таким образом, вместе с насыщением артиллерии новыми автоматизированными средствами управления огнем, беспилотными аппаратами, РЛС контрбатарейной борьбы, переход на новые стандарты крайне положительно скажется на возможностях армии и обороноспособности страны в целом.

Михаил Жирохов, военный эксперт