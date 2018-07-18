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18.07.2018
Военное обозрение

Британия представила макет перспективного истребителя

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Министр обороны Великобритании на международном авиасалоне в Фарнборо представил концепцию долгосрочной Стратегии в области боевой авиации (CAS), главным пунктом которой стало создание к 2035 году перспективного истребителя Tempest, сообщает bmpd.

Минобороны Великобритании, BAE Systems

Макет перспективного истребителя стал частью британской экспозиции.

В настоящее время ведутся предварительные исследования в рамках программы Future Combat Air System Technology Initiative. Специально для этого создана рабочая группа Team Tempest, в которую вошли представители компаний BAE Systems, Leonardo, Rolls-Royce и британских ВВС.

В 2020 году по результатам работы группы будет принято решение о возможности создания нового истребителя. Программа Tempest призывает к широкому международному сотрудничеству.

Минобороны Великобритании, BAE Systems

Показанный на выставке макет являет собой весьма крупный 2-двигательный самолет, близкий по размерам и частично по облику к американскому F-22A. При этом нет никаких гарантий тому, что через 15 лет облик самолета изменится "до неузнаваемости".

Согласно стратегии, полномасштабное финансирование проекта должно быть открыто в 2025 году. Ожидается также, что первоначальная операционная готовность истребителя будет достигнута к 2035 году.

А к 2040 году Tempest должен заменить самолеты Eurofighter Typhoon, находящиеся в составе Королевских ВВС.

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
EF-2000
F-22
Компании
BAE Systems
Leonardo
Rolls-Royce
Проекты
2020-й год
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3 комментария
№1
18.07.2018 05:06
Вообще ничего общего с F-22 не увидел, особенно на арте. Пошли по китайскому пути, носовая часть обычная (ничего нового там особо не придумаешь), воздухозаборники срисовали с F-35 ну и АДС - бесхвостка (только британец в задней полусфере больше на своеобразное летающее крыло похож).
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№2
18.07.2018 17:23
Особенно интересно установлены кили. интересно как они будут поворачивоться.
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№3
18.07.2018 17:41
Чем то черную вдову напоминает.
Только воздухозаборники перенесли.
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