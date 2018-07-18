На Украине готовятся к производству ракет "Нептун"

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов посетил госпредприятие "Визар", задействованное в реализации национальной ракетной программы, сообщает пресс-служба СНБО.

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В том числе предприятие будет серийно выпускать противокорабельные ракеты "Нептун".

По данным ведомства, руководство предприятия продемонстрировало Турчинову современное оборудование, позволяющее выполнять высокоточные технологические функции, необходимые для производства ракетных систем.

Сообщается, что новые станки были закуплены предприятием по прямым контактам с зарубежными партнерами. Этому способствовало решение СНБО о либерализации производства.

http://www.rnbo.gov.ua

Сегодня мы увидели в цехах новейшие технологические линии лучших зарубежных производителей, которые позволяют втрое увеличить объемы производства,

сказал Турчинов.

Он отметил, что "Визару" было нелегко налаживать выпуск новой продукции после полного отказа от сотрудничества с Россией (До 2014 года предприятие поставляло в РФ 88% своей продукции).

После 2014 года отношения с Россией были полностью прекращены, и "Визар" за счет импортозамещения сумел обеспечить производство собственной продукции без российских комплектующих, добавил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что сегодня предприятие "активно продвигает свою конкурентную продукцию на новые зарубежные рынки", укрепляя свой экспортный потенциал.

http://www.rnbo.gov.ua

Напомним, ГП "Визар" (бывший Жулянский машиностроительный завод) расположен в Киевской области. С начала 90-х до 2014 года предприятие осуществляло субподрядное производство элементов зенитных ракет серии 48Н6 для ЗРК С-300ПМ, которые полностью поставлялись в Россию.